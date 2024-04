La Orquesta Laudística Harmonía Villa de Alfajarín celebra sus 45 años con una gala solidaria a beneficio de Atades

La Orquesta Laudística Harmonía Villa de Alfajarín celebrará el próximo 27 de abril su 45 aniversario con una gala solidaria en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Será un concierto inolvidable con muchas sorpresas y colaboraciones de lujo, que comenzará a las 19.30 horas. En el escenario no solo actuarán los miembros de la orquesta sino que habrá colaboraciones especiales en diferentes momentos de la velada. El programa incluye 20 temas y la presencia de unas 200 personas, entre instrumentistas, corales y agrupaciones musicales.

La gala del 45 aniversario de la Orquesta Laudística Harmonía, dirigida por Fernando Sanz, estará dividida en cuatro partes: Clásicos, De mi tierra, Contemporáneos y Homenaje a La Ronda de Boltaña en sus más de 30 años de trayectoria. Contará con la participación especial de La Ronda de Boltaña y actuarán Alba Melendo, Compañía Estampa, Coral de Sobrarbe, Coral Venecia, Coral Zaragoza, Coro de Ingenieros, Francho Sarrablo, Joaquín Pardinilla, Jorge Meléndez, La Caja de Música de Sabiñánigo, Martín Domínguez, Montserrat Angulo, Vocal Factory, Violeta Borruel y las voces solistas de María José Hernández, Miguel Ángel Arregui, Nerea Sanz, Rafael Gutiérrez y Yolanda Cartiel.

La Orquesta Laudística Harmonía está dirigida por Fernando Sanz y formada por unos 40 instrumentistas. / Servicio Especial

Esta velada solidaria será presentada por Jorge Asín y Francisco Fraguas, a beneficio de Atades, que destinará su recaudación a proyectos de la asociación y programas de atención temprana. "Hace unos 20 años organizamos un concierto solidario para Atades, a través del Ayuntamiento de Zaragoza, en la Sala Mozart, donde no habíamos tocado nunca. Ahora hemos querido devolver ese interés y ayudarles en sus proyectos", comenta Fernando Sanz. "La gala servirá además para homenajear la trayectoria de los componentes que han pasado por estos 45 años”, añade. Las entradas se puede adquirir en las taquillas del Auditorio de Zaragoza, cajeros de Ibercaja y web.

Orquesta Laudística Harmonía

La Orquesta Laudística Harmonía Villa de Alfajarín está formada actualmente por 40 instrumentistas y las voces solistas de Rafael Gutiérrez y Yolanda Cartiel, que les acompañan en diversos conciertos, todos ellos bajo la dirección de Fernando Sanz Garcés.

En su repertorio figuran más de 150 obras de autores nacionales y extranjeros con los más diversos estilos. La orquesta tiene en su haber las grabaciones de ocho discos: Aragón, Clásicos, Aragón universal’, En concierto, 25 aniversario, Colores y 40 aniversario, así como la grabación del Himno de Aragón, con la dirección de su autor, Antón García Abril.

La Orquesta Laudística Harmonía se fundó en 1979 bajo la dirección de Antonio Galindo con la intención de difundir la música clásica ejecuada con instrumentos de pulso y púa. Ha sido rondalla oficial en los principales certámenes de jota aragonesa. Ha recorrido numerosos enclaves de la geografía nacional y traspasado fronteras en algunas de sus actuaciones, y se ha unido a artistas de distintas disciplinas y agrupaciones, manifestando su versatilidad y el reconocimiento del público.

La Orquesta Laudística Harmonía se fundó en 1979 bajo la dirección de Antonio Galindo. / Servicio Especial

Desde 1993, la Orquesta Laudística Harmonía está dirigida por Fernando Sanz Garcés, profesor de guitarra y dirección musical. Ha realizado la mayoría de los arreglos y adaptaciones y actualmente pertenece como director e intérprete a la formación In Crescendo y como componente a La Ronda de Boltaña.

La Orquesta Laudística Harmonía realiza entre cuatro y cinco conciertos al año, siendo dos de las citas imprescindibles el Ciclo de Música Clásica en las Fiestas del Pilar y el concierto de Navidad, que este año se celebrará en Alfajarín. Precisamente, la localidad está muy vinculada a esta formación.

Varios alfajarinenses forman parte de ella y, además, la orquesta lleva su apellido después de la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alfajarín. Uno de los objetivos es que "el próximo curso podamos poner en marcha la futura Escuela de Música de Alfajarin", destaca el alcalde del municipio, José Tomás Pueyo. En la actualidad, la Orquesta Laudística Harmonía cuenta con 20 jóvenes en la escuela, una cifra que se ampliará con la presencia de esta nueva escuela en Alfajarín. “La idea es crear varios puntos de cantera para la orquesta”, apunta Sanz.

Desde clásicos a temas aragoneses

Hasta entonces, la Orquesta Laudística Harmonía Villa de Alfajarín celebrará este sábado sus 45 años de exitosa trayectoria y lo hará por una buena causa. En la Sala Mozart sonarán desde obras contemporáneas como The Entertainer (Joplin), New York New York (Kander) y Hallelujah (Cohen) y clásicos como Nabuco (Verdi), Nessum Dorma (Puccini) y Marcha Turca (Mozart) hasta piezas aragonesas, como Goyescas (Granados), Una noche en Calatayud (Luna) y Aragón (Albeniz) y temas adaptados de La Ronda de Boltaña, como Mermelada de Moras, Luz de Otoño o El País Perdido. En total, 20 temas para disfrutar de la cuerda y de excelentes voces.