Andrés Neuman (presentó en Zaragoza 'Pequeño hablante'): "En el esquema clásico de la crianza queda soslayado el horizonte de goce, asombro y entusiasmo"

Andrés Neuman ha presentado esta semana en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza su último libro, 'Pequeño hablante' (Alfaguara). En él, las emociones de un padre ante la iniciación verbal de su hijo impulsan este libro repleto de hallazgos. Sus páginas exploran el enigma de los aprendizajes esenciales que nunca se recuerdan: empezar a caminar, hablar, formar la identidad y organizar nuestra memoria.

-Siempre se le pregunta a las mujeres cómo compaginan la crianza de su hijo con la promoción, se lo pregunto a usted, ¿cómo lo hace?

-Es muy interesante que lo menciones porque llevo bastante tiempo hablando de esto con otros compañeros en esta situación y me parece importante que empiece a ser un tema. Para mí no es un problema logístico, que lo es, sino un dilema afectivo. Más allá de encajar las agendas de la madre y la mía soy yo el que ya no desea estar demasiados días fuera de casa. Priorizo mucho el cultivar el vínculo cotidiano con mi hijo y, además, a partir de cierta edad cuando tienes hijos eres más consciente que en otros momentos no solo de la fugacidad de todo presente y lo efímero sino de hasta qué punto cada pequeño aprendizaje, novedad, descubrimiento que haga mi hijo son materialmente irrepetibles, es la única oportunidad en la vida que tengo para acompañar ese momento. Vivo todo esto con alegría, curiosidad y deseos de cercanía.

-En la literatura universal siempre se habla de la infancia como un periodo de descubrimiento, pero nunca de la paternidad en el mismo sentido, ¿por qué cree que sucede esto?

-Es como que hemos hablado mucho de padres pero siempre desde los mismos puntos de vista reiterativos. Por un lado, los padres que habitan en el imaginario narrativo suelen ser padres vistos desde el lugar del hijo y la hija y se hace un balance de amores y daños. Y son figuras paternas o bien violentas, bien ausentes o ridículamente heróicas pero hay muy poca literatura enfocada desde la crianza diaria. Se han modificado antes los roles de la familia que los temas que se consideran dignos de la literatura.

-Usted se ha rebelado contra esto.

-Cuando esa figura paterna no ha sido violenta o conflictiva se ha enfocado desde un punto de vista moralista en el cual el varón en el mejor de los casos “cumple con su deber, se comporta como dios manda”. Nos han educado así y parece que se va a la mili a un destino poco deseable. Y, claro, ahí, en ese esquema queda soslayado el horizonte de goce, asombro y entusiasmo que también hay en la crianza. La creación del gozo posible es una hermosa tarea que el imaginario literario puede plantearse como reto de renovación. Y dentro de esas miradas cansinas y desgastadas, aparte de este deber, hay que ver que la infancia de cada adulto se renueva cuando cuidas a un pequeño. Siempre está el hecho paralizante de que tienes que ser un ejemplo para él, pero nos olvidamos que también somos discípulos de nuestros hijos, que como padre y madre aprendes una barbaridad cada día. Hay que poner en valor el catálogo infinito de aprendizaje en el que nos sumergimos en la crianza de nuestro hijo. Mi capacidad de asombro se ha renovado por completo gracias a mi hijo, he aprendido a hablar de nuevo, a extrañarme y a divertirme con mi lengua materna como no lo hacía desde que fui un niño inmigrante. Y equilibra esa lista de deberes que se nos dice en que consiste la crianza y aterra a futuros padres.

-Dice en el libro que con un niño las bienvenidas y las despedidas se van relacionadas.

-Una de las cosas que me conmueve de vivir con una criatura es que me recuerda mucho a las albadas, esos poemas en los que los amantes empiezan a despedirse tras el entusiasmo del encuentro. Reúne la celebración y la nostalgia. Creo que en la crianza mientras te asombras con el asombro, secretamente te vas despidiendo por si acaso y porque siempre hay razones. La crianza es una mezcla de bienvenida y despedida, tanto mortales como a las edades del crecimiento de la criatura, y eso hace que haya una enorme intensidad emocional.

El escritor Andrés Neuman en el Hotel Don Yo de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

-¿Le recuerda a su infancia la de su hijo?

-Hemos reflexionado muy poco sobre los primeros años de la vida en la literatura adulta, lo hemos dejado para el nicho de libros para criaturas pequeñas. Es como si luego ya no hiciese falta pensar en esa etapa de 0 a 3 años, que es cuando aprendemos todo en lo que nos convierte en sapiens y es una época de la que no recordamos nada. Para mí, es fascinante rescatar una memoria imposible, la tuya, a través de tu hijo.

-El libro está escrito como fogonazos, ¿quería representar también lo que es la crianza?

-Este tipo de libro es el que mejor representa el estilo de vida de la crianza, la forma de la estructura del libro es parte de su argumento y, en este caso, hay una estructura deliberadamente fragmentaria como lo es cada momento del día que enhebra un sobresalto detrás de otro y con mecanismos de interrupción. Cada fragmento está hecho de una intensidad y un espesor en su significado muy grandes.

-¿Era la única forma de hacerlo?

-Tampoco hubiera deseado convertir este material en algo muy distinto. Me parece que hay algo de justicia poética en que la estructura y la forma de ese libro se parezcan al modo de vida saltarín y sobresaltado y esa mezcla de entusiasmo, euforia y de miedo y alarma permanente en que consiste la primera crianza. Es un libro cuya forma habla de la crianza tanto como el tema.

