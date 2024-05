Los libros aragoneses de Domingo Buesa: Galtier y las iglesias lombardistas aragonesas

En las últimas décadas, desde los años 70 del siglo pasado, se han dado pasos importantes en el conocimiento del arte aragonés de los siglos altomedievales, de esa arquitectura que nace en torno al año mil y que pone escenario a la creación del reino de Aragón, acaecida en el año 1035 por obra y gracia del testamento del rey Sancho Garcés III El Mayor de Pamplona, que también es descendiente de los condes de Aragón.

Con las nuevas tesis, nacidas de ese debate científico que incluso algunas veces estuvo acompañado de la defensa más pasional, vamos entendiendo mejor qué ocurrió cuando nuestros valles pirenaicos abandonan el arte previo al año mil y se adentran en ese primer románico que conocemos con la denominación de arte lombardo.

Fernando Galtier Martí

Durán Gudiol, Gonzalo Borrás, San Vicente, García Guatas, Iglesias Costa, Esteban Lorente o Roberto Benedicto podrían servir de referencia a este proceso. Pero, en este campo, destacan especialmente el trabajo y las investigaciones de Fernando Galtier Martí, jacetano, catedrático de arte en la Universidad de Zaragoza, investigador formado en universidades francesas e italianas y un apasionado estudioso de la construcción de las celebraciones de la Pasión. Pero, hoy no lo recordamos por sus muy notables publicaciones sobre los orígenes de las procesiones, sino por su amor al románico. Y lo hacemos porque es obligado destacar una pequeña publicación, su última gran aportación científica, que ha llegado providencialmente a mis manos después de lamentar la pérdida de su fructífero magisterio. Una edición no venal, que me parece de gran interés y que nos propone apuntes y nuevas ventanas de trabajo que, su muerte, dejó abiertos.

Fernando realizó su tesis doctoral en la universidad de Poitiers, el año 1975, poniendo su atención en el arte lombardo en Aragón y abriendo un campo de trabajo que no abandonaría nunca. Nos aclaró la realidad de ese arte y los problemas de los maestros lombardos que desaparecieron después de no acabar de acertar con el modo de abovedar sus construcciones, baratas, rápidas de hacer y muy sobrias. Partiendo de este hecho, ¿se fueron a hacer castillos y dejaron sin construir las iglesias?, el profesor Galtier puso su atención en lo que construyeron las cuadrillas de canteros que los heredaron y que se mueven por el joven reino de Aragón, Serrablo, Sobrarbe y Ribagorza.

Lombardos y lombardistas

Acuñó para entender todo esto un término nuevo: lombardista y, como primer acercamiento a su definición, permitió entender que los monumentos grandes son lombardos, con campanarios y naves triples entre otros lujos, y los pequeños son lombardistas con iglesias de una sola nave y con una escueta decoración reducida al ábside.

En este útil trabajo, de sintéticas reflexiones del medievalista Fernando Galtier, pueden comenzar a entender monumentos como las iglesias de Asieso con su pila bautismal mostrando la cruz de Íñigo Arista, Bagüés con la imagen de Cristo en su ábside, Binacua con restos de pintura en su portada, Belsué, Barós con sus ánforas de resonancia acústica en la bóveda, Banaguás, Larrosa, Canias, Orós Bajo, San Blas de Broto, Sasave, San Martin de Uncastillo, Triste, Lavedilla, el complejo monasterio de San Pelayo, Palo, Triste con ventanas cruciformes, San Urbez de Nocito, Lerés y la del románico señorial de Orna de Gállego, con interesantes inscripciones, tema que estudiaba poco antes de abandonarnos. Si lo disfrutan, conocerán un corpus con 21 monumentos lombardistas de Aragón y, por supuesto, del valle del Gállego, todas ellas con apuntes bibliográficos para ampliar estudios. Les aseguro que merece la pena.

‘LAS IGLESIAS LOMBARDISTAS DE ARAGÓN Y SERRABLO’

Fernando Galtier Martí

118 páginas

