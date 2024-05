Aragón creará el premio taurino Nicanor Villalta

El anuncio del Ministerio de Cultura de que va a eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia, instaurado en 2011 y dotado con 30.000 euros, ha tenido su rápida respuesta en Aragón.

El presidente de la comunidad, Jorge Azcón, acaba de anunciar vía tuit que va a proponer que se cree el Premio Nicanor Villalta a la mejor faena de la temporada taurina en Zaragoza, Huesca y Teruel.

El líder del Ejecutivo autonómico no ha sido el único en reaccionar al anuncio de Urtasun. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, presente este viernes en Zaragoza ha confirmado que su partido recuperará el galardón cuando vuelva la Moncloa. "Vivo en el asombro, porque tenemos por primera vez en la historia a un ministro de Cultura que habla mal de España", ha criticado Sémper, que ha afeado a Ernest Urtasun "hablar de una expresión cultural con un impacto económico extraordinario". El portavoz del PP ha recordado que existe una ley en España que garantiza la tauromaquia como expresión cultural y que es un sector en el que trabajan cerca de 200.000 familias. "Suprimir este premio demuestra que el Gobierno no vive en la pluralidad cultural y solo vive para meter el dedo en el ojo de quien no piensa como ellos", ha concretado Sémper, que ha anunciado que el Partido Popular "cuando gobierne en España volverá a instaurar el Premio Nacional de Tauromaquia, reflejo de nuestra tradición y nuestra cultura".

¿Quién fue Nicanor Villalta?

Nicanor Villalta fue un histórico torero aragonés. Tomó la alternativa en 1922 y su carrera se extendió hasta 1943, si bien estuvo retirado de los ruedos entre 1935 y 1939. En sus primeros años, los de mayor éxito, sobre todo en los años 1920, llegó a torear más de cincuenta corridas por temporada. Fue uno de los toreros que más trofeos cosechó en Las Ventas en Madrid (52 orejas y 3 rabos). En la plaza de toros de La Misericodia hay un busto que recuerda su figura.

Jorge Azcón ha denunciado en la misma publicación que la DPZ “ya suprimió el año pasado el premio taurino de la Feria del Pilar” lo que le obligó como alcalde, asegura “a recuperar el Premio de Zaragoza”. El presidente de Aragón ha anunciado además que es una decisión acordada con la Asociación de Informadores Taurinos de Aragón, que será parte del jurado.

Tras conocerse esta noticia, otro presidente autonómico, el de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page ha anunciado también su intención de crear unos premios de tauromaquia “que tengan alcance nacional e internacional”.