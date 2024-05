Las Turbulencias de Javier Losilla: ¿Tiene un acontecimiento que ser real para que se acepte como verdad?

Cuidadín, lectores de mirada rápida y conclusiones precipitadas: aquí no nos entretenemos en vainas como las postverdad y el bulo convertido en norma por parte de los mentirosos profesionales que pueblan las españas de norte a sur y de este a oeste. De lo que tratamos hoy es de ficciones y también de recuerdos; de sueños y de búsquedas. El titular de estas Turbulencias es una reflexión de 'Baumgartner', el personaje central de la novela del mismo título (Seix Barral), la última, por desdicha, del recientemente fallecido Paul Auster. Y más: «Si resulta que la historia es tan creíble y avasalladora que uno se queda boquiabierto y siente que ha cambiado, ampliado o profundizado su visión del mundo, ¿importa que la historia sea o no cierta?». Vayamos ahora con otro creador, cineasta, en este caso, que ha abordado el asunto de la verdad en todas sus películas: el inclasificable Werner Herzog, quien en sus memorias 'Cada uno por sus lado y Dios contra todos' (Blackie Books) anota: «La verdad no tiene por qué coincidir con los hechos. De lo contrario, la guía telefónica de Manhattan sería el libro de los libros». Y apoya su afirmación en André Guide («Altero los hechos de tal manera que se parezcan más a la verdad que la realidad») y en Shakespeare («La poesía verdadera es la más ficticia»).

'Baumgartner' narra cómo transcurre la vida de un septuagenario profesor de filosofía, que trata de resituarse en el mundo y alejar el dolor que le produjo, seis años atrás, la muerte de Anna, su mujer, escritora y traductora. Armada en plena batalla contra el cáncer, Auster indaga en los mecanismos del amor, de la pérdida, de la decadencia y en el intento, fallido, de un último empuje vital, en una novela crepuscular que diríase que habla, si no por la historia, sí por los asuntos que trata, de su propio autor. Súmense a eso los guiños a su producción literaria, al desdoblarse aquí el narrador: por un lado, en el contador de lo que acontece y ha acontecido en las vidas de los personajes; por otro, en el creador de los textos producidos tanto por el viejo profesor como por su brillante esposa (un libro que está escribiendo él, y textos autobiográficos inéditos de ella). En el fondo, cuando Baumgartner revisa los escritos de su mujer es como si posara la vista sobre fotografías que afirman, como escribió Susan Sontag «la vulnerabilidad de vidas que se dirigen hacia su propia destrucción». El propio Auster, en 'La invención de la soledad', una de sus grades novelas, lo afirmó con rotundidad: «Solo fotografías, porque cuando se llega a determinado punto, las palabras nos llevan a la conclusión de que ya no es posible hablar. Porque estas fotografías expresan lo indecible».

Werner Herzog y Alice Coltrane

A las mencionadas memorias de Herzog hay que añadir el documental de Thomas von Steinaecker (se puede ver en Movistar Plus+) 'Werner Herzog: un soñador radical', y obtendremos un panorama completo de quien se dejó la piel para rodar películas como Aguirre, la cólera de Dios, y Fitzcarraldo, de quien a los 32 años viajó caminando desde Munich hasta París para «salvar la vida» de su amiga Lotte Eisner . Herzog, quien cree que el siglo XX «fue un error en su totalidad», es el cineasta cuya ficción se basa «en experiencias directas de la vida real», el soñador radical cuya filmografía es tan singular como su vida, el director que estira los límites, que va más allá de los hechos, que mira más allá de imagen que vemos el resto de los mortales. Un perturbador tan brillante como necesario.

Pianista, organista, arpista, cantante, compositora y seguidora de las religiones orientales, Alice Coltrane (1937-2007) fue esposa de John Coltrane y una notable representante de ese estilo que se convino en llamar 'spiritual jazz', próximo a corrientes como el afrofuturismo, aunque la crítica de la época no la tomó muy en serio. Probablemente por ser mujer y por la inmensa y alargada sombra de su marido, de quien enviudó a los 29 años. Pero lo que hoy nos ocupa no es su biografía sino la publicación de 'The Carnegie Hall Concert' (Impulse! / Universal), grabación inédita registrada en 1971 en una gala especial a beneficio del Integral Yoga Institute. Alice se subió al escenario acompañada por los saxofonistas Pharoah Sanders y Archie Shepp, los contrabajistas Jimmy Garrison y Cecil McBee, los baterías Ed Blackwell y Clifford Jarvis y Kumar Kramer (tambura) y Tulsi Reynolds (armonio). En el programa, dos piezas de su disco 'Journey in Satchidananda', y dos composiciones de John Coltrane: 'Africa' y 'Leo'. Las primeras son una gozosa muestra de espacialidad 'free', las segundas, pura africanía. Vibrante.

Julia Holter y 'Confidenza'

Cuarto álbum de Julia Holter, un apabullante despliegue de pop de cámara, paisajes sonoros y actitud de vanguardia. El título de 'Something In the Room She Noves' (Domino / Music As Usual) juega con el primer verso de Something, de The Beatles («Something In The Way She Moves»). Piezas como 'Talking To The Whisper' enlazan con el trabajo de Alice Coltrane, pero brillan las trompeta y el saxo en 'These Morning', y la polifonía en 'Meyou'. Los sintetizadores marcan las atmósferas, pespunteadas por otros instrumentos en un encuentro de jazz, psicodelia y referencias varias. 'Spinning' es una de las grandes canciones de un trabajo que transita en torno a la pandemia, la maternidad y la pérdida.

'Confidenza' (XL Recordings / Popstock!) es la segunda banda sonora firmada por Thom Yorke (Radiohead, The Smile), en este caso creada para la película dirigida por Daniele Luchetti. En ausencia de las imágenes, se trata de comprobar si la música funciona por sí misma. Y lo hace: probablemente no como conjunto, pero sí las piezas individualmente. Yorke, que ha trabajado aquí con la London Contemporary Orchestra, va de la abstracción al free jazz, pasando por lo onírico, lo ancestral, lo lírico y los ecos de bandas como Beirut. 'Confidenza' puede ser una película o varias.

