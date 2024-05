Max se volcará con la cobertura de los Juegos Olímpicos de París con más de 3.600 horas de emisiones

Los más devotos de los Juegos Olímpicos deberán cavilar si suscribirse a Max, como se llamará HBO Max llegado el 26 de julio, cuando arrancan las Olimpiadas parisinas. Mientras que RTVE dispondrá de 400 horas de todos los deportes en La 1, Teledeporte y La 2, así como en las distintas emisoras de RNE, RTVE Play y en redes sociales oficiales, Max ofrecerá hasta 3.600 en directo y bajo demanda. Todas esas horas, o en otras palabras, todos los deportes minuto a minuto, estarán disponibles para los usuarios de todos los planes (tanto Premium como Básico) y sin necesidad de haberse acogido al nuevo complemento Deportes, servicio de subscripción premium de Eurosport.

Será el próximo 18 de junio, en una rueda de prensa en la sede del COE en Madrid, cuando Max y Eurosport presentarán los detalles de la cobertura olímpica, entre ellos los comentaristas españoles que participarán en la misma. Sí que se sabe dónde estarán situados los estudios principales: en el mítico Hotel Raphael de Avenue Kléber, con vistas a la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. Por otro lado, la cobertura específica del equipo olímpico español tendrá como sede la Casa España en París.

Como precalentamiento para el espectáculo del verano, Eurosport emite estos días 'The power of the Olympics', espacio con entrevistas a atletas que competirán en las pruebas. Además, Eurosport España prepara en estos momentos la docuserie 'Rumbo a París', en la que podremos ver los preparativos para los JJ.OO. de María Pérez (marcha), Ray Zapata (gimnasia artística), Adriana Cerezo (taekwondo), Mireia Belmonte (natación), Pablo Carreño (tenis) y los equipos olímpicos de piragüismo y balonmano femenino.

A través del complemento Deportes, los suscriptores de Max podrán acceder próximamente a coberturas igualmente exhaustivas de grandes eventos de tenis (como el Open de Australia o Roland-Garros), ciclismo (La Vuelta, Giro d'Italia, Tour de Francia), automovilismo (24 horas de Le Mans) o artes marciales mixtas (la cada vez más popular UFC, de la que, según ha informado hoy la comentarista Laura Fernández, podría haber un primer evento en España alrededor de febrero).