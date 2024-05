María Uriol (gerente de Zaragoza Cultural): "No es verdad que solo apostemos por los grandes eventos"

–¿Cómo ha sido su aterrizaje en Zaragoza Cultural? ¿Le ha dado tiempo ya a hacer cambios?

–Para que haya cambios hay que evaluar muy bien lo que se hace y cómo se hace. Evidentemente esa evaluación hay que hacerla con los técnicos que programan, que producen, que comunican… Creo que una de las cosas que aquí faltaba era la evaluación de proyectos en conjunto. Es dinero público y cuando como ayuntamiento apoyamos un proyecto hay que valorar si esa inversión tiene un calado en la ciudad.

–¿A nivel económico se refiere?

–La cultura es una inversión, no da beneficios. No es rentable económicamente pero sí que es una inversión a nivel de ciudad, educación y eso hay que valorarlo. Hay que ver qué es lo que merece la pena continuar apoyando, qué podemos mejorar, cambiar o incluso qué se puede quitar.

–¿Se cancelará algún proyecto?

–Puede ser, los proyectos no son para siempre. Tiene que haber evolución en todos los sentidos. A nivel cultural siempre hay que evolucionar y a veces eso no quiere decir que sea quitar un proyecto sino que lo reorganizas, lo reformulas… Nunca voy a trabajar de manera caprichosa, esos cambios estarán muy justificados.

–¿Ya tienen decidido alguna reformulación o cancelación?

–No… Ha habido un cambio de reformulación en Harinera pero de momento estamos en procesos de evaluación.

–Tiene a buena parte del sector en pie de guerra por sus recortes.

–No hay un recorte de nada. Había un presupuesto prepandemia para las ayudas y en la pandemia el mundo cambió. No se podía programar, era muy difícil hacerlo desde la ciudad. Como desde aquí no se podía programar y contratar, lo que se hizo fue ampliar las ayudas al sector cultural para que con esa cuantía les fuera más fácil llevar a cabo proyectos. ¿Qué pasa? Que hace tiempo que hemos vuelto a la normalidad, aquí hay mucha gente trabajando y está en nuestro objeto programar, tenemos técnicos que se dedican a eso. Es dinero que tenemos en la sociedad y que se utiliza igualmente en proyectos nuestros para los que se contrata al sector de la ciudad. Me da mucha rabia que se tergiverse porque no ha habido recortes. Se ha vuelto a una cuantía x pero esos 300.000 euros que no están en las subvenciones están para programar. Se programa en Harinera, en la calle, ayudando a pequeñas empresas, promotores, nosotros con proyectos nuevos como Hola, primavera que crecerá y ha habido una cuantía muy gorda en programación y solo se ha llamado al tejido cultural local.

–Sin embargo sí que se han caído algunos proyectos.

–¿Cómo cuáles?

–El festival de flamenco.

–Eso no es así, es una decisión de ellos. Había una cuantía destinada, la misma del año pasado, y este año nos dijeron que querían más, pero era la partida que había, y decidieron que no estaban interesados. Pero, a la vez, van a programar en Música al raso.

–¿Y el Eifolk?

–A mí me esto da mucha rabia porque si todo el mundo que se queja ahora hubiera acudido al Eifolk, la película cambiaría. El panorama ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años y hay proyectos que quedan obsoletos y hay que darles una vuelta. Me senté con Ángel Martínez para cambiar el modelo y la propuesta era que se programara dentro de las Fiestas del Pilar y él no quiso. Cuando hay dinero público, hay que evaluar todo y ver hasta qué punto son importantes los proyectos en calado a la ciudad y Eifolk no lo era. Además, los técnicos me pusieran sobre la mesa los problemas que suponían y hay que hacer caso a los técnicos. La DPZ ya le había quitado la ayuda porque no pasaba los informes de Intervención. Había algo raro. Nosotros no hemos hecho desaparecer el Eifolk, hay muchos festivales, acciones que funcionan más allá de la cuantía pública recibida. Yo he retirado la cuantía para esa propuesta por motivos técnicos. Se cuenta lo que no es.

–Tampoco tiene contento al sector con lo que ha sucedido en Harinera...

–A una parte del sector, también hay una mayoría silenciosa.

–¿Son mayoría los que apoyan lo que han hecho en Harinera?

–No te puedes ni imaginar la cantidad de correos, llamadas, whatsapp contándome muchas cosas… Hay una mayoría silenciosa que no estaba de acuerdo con el modelo de gestión. Yo no me he cargado Harinera, es un equipamiento municipal como otros muchos. ¿Por qué nadie se plantea que un colectivo privado tenga la decisión y tenga la voz y el voto, y las riendas de un equipamiento municipal como el Príncipe Felipe? El colectivo Llámalo H está politizado y no porque lo diga yo. Sé de gente que si no pertenecía a tal lugar o corriente no se le dejaba entrar al Bloque Cultural o al colectivo Llámalo H. Y luego han traído al secretario de Estado de Podemos a un equipamiento municipal sin avisar al Ayuntamiento. Creo que tampoco están jugando bien sus cartas.

–Pero sí que ha acabado con el modelo existente en Harinera.

–¿Qué cambia en Harinera? El modelo de gestión. Va a ser gestionado por el ayuntamiento. Yo me reuní con el colectivo antes de que esto fuera público para decirles que seguíamos contando con ellos. Como vamos a reorientar Harinera hacia la cultura accesible hay que contar con entidades que están trabajando la diversidad funcional. No quiere decir que solo vayan a trabajar determinadas entidades sino que vamos a convivir todos y para eso hay que adaptar la actividad y necesitamos a especialistas. Zaragoza está apostando mucho por la accesibilidad. Yo le he preguntado a todos los colectivos que ya están trabajando quién quiere continuar. Y ya tengo en mi correo proyectos de Harinera y las asociaciones del colectivo que quieren seguir formando parte y ya empiezo a tener reuniones con ellos. Pero eso no lo cuentan. Vamos a continuar con la residencias y tenemos técnicos que van a programar pero van a programar lo que nos planteen, vamos a hacer unas bases con las entidades sociales. Eso sí, no van a poder tener su sede social en Harinera, tienen que buscarse una sede como tantas otras empresas y asociaciones en la ciudad, no hacemos distinciones.

–Les acusan de que solo apuestan por los grandes eventos.

–No es verdad. Grandes eventos, sí; pero pequeños, también. Hay que poner a Zaragoza en el mapa. Pero todo lo grande que se haga tiene que tener representación del tejido cultural local de la ciudad. Han venido unos Premios MIN y se firmó en contrato que se utilizaran empresas, artistas, promotores de la ciudad, montaje… Si ven desde fuera que nuestras empresas funcionan bien, saldrán fuera. Claro que tiene que haber grandes eventos porque los grandes eventos dejan mucho dinero en la ciudad. Hacer un programa potente en la plaza del Pilar o en un barrio va a hacer que venga gente de fuera, que se gasten dinero en hostelería, comercios, hoteles, que contraten gente de aquí… Grandes eventos, claro que sí, pero con nuestro sector cultural.

–¿Va a hacer cambios en las Fiestas del Pilar?

–No va a haber muchas novedades. El año pasado la ciudad puntuó las fiestas con una nota altísima, está claro que tenemos que dar gusto a lo que nos pide la ciudad, si están contentos, ¿por qué hacer grandes cambios? Hay que escuchar a la ciudad. Pero ya le digo que todo el sector cultural de la ciudad tiene que tener cabida.

–¿La Ofrenda va a seguir igual?

–La Ofrenda se mantiene tal cual pero sí se está valorando con la alcaldía que se haga una pequeña cosa en torno a la Ofrenda que se está meditando.

–¿En cuánto al formato?

–No va a cambiar el formato. Hay varias opciones en la mesa de la alcaldesa. Hay que cuidar mucho los detalles también que son los que no dan visibilidad fuera de aquí, que es muy importante. Cualquier cambio siempre es para dar visibilidad a algo.

