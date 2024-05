Enigma cierra su temporada dedicada al surrealismo mirando al jazz

El Grupo Enigma despide su temporada dedicada al surrealismo con un concierto en el que se acerca a los límites del jazz. En la actuación (este lunes, sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, 19.30 horas) contará con la participación del coro zaragozano Saulus Ensemble, del grupo vocal KEA, y del actor italiano Fosco Perinti, todos ellos bajo la dirección de Asier Puga.

En los años 50 surge en Estados Unidos un movimiento denominado Third Stream (tercera vía), su impulsor, Gunther Schuller (1925-2015), lo definió como «un nuevo género de música situado a medio camino entre el jazz y la música clásica». Schuller buscaba crear una corriente que no se basara en la apropiación de la cultura afroamericana, sino como «una tercera vía separada de las otras dos (jazz y música clásica), de modo que las tres pudieran evolucionar sin verse afectadas por ningún intento de fusión». El programa de hoy incluye dos autores fundamentales de esta corriente, el propio Schuller con su obra 'Transformation', obra fundacional del Third Stream, y una de las primeras composiciones del gran músico de jazz Charles Mingus (1922-1979), compuesta con 17 años, en la que antecede la estética de la tercera vía.

Third Stream en Estados Unidos

Mientras en Estados Unidos el Third Stream tomaba vuelo, en Europa y Latinoamérica se comenzaba a experimentar con una escritura que dotase al intérprete de mayor libertad sobre la partitura y los materiales sonoros. A su vez, el teatro musical, ese género a medio camino entre lo dramatúrgico y lo sonoro, comenzaba también a desarrollarse. En este vaivén de ideas y aspiraciones, Luciano Berio (1925-2003) crea una de sus obras más importantes de esta época: 'Laborintus II'.

El programa incluye intercalados extractos de los ejemplos de 'cut-ups' de William S. Burroughs (1914-1997), gurú de la contracultura, y una de las piezas postales que James Tenney (1934-2006) creó en los años 70, y al igual que su 'Estudio del ruido' (incluido en el primer concierto de esta temporada), nos recuerda que lo sonoro vas más allá de las convenciones sobre qué puede ser música.