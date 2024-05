Luis García-Rey (presenta 'Loor' en Aragón Negro): "Muchas veces tomamos decisiones que aceleran nuestro camino a la tumba"

-Le pregunto lo que se puede ver en la portada de su novela, ¿cuándo empezamos a morir?

-No tengo una respuesta, pero sí que creo y lo creo firmemente que muchas veces tomamos decisiones que nos precipitan hacia la tumba, que aceleran ese camino. Todos vamos a acabar en el mismo sitio pero cuando nos equivocamos en las decisiones que tomamos en muchas ocasiones aceleramos ese final. En esta novela hay una investigación y dos cadáveres. Vamos a ver en flashback cómo van tomando decisiones y el lector va a poder señalar claramente cuándo están tomando decisiones que les aceleran hacia la tumba. En la vida real, ojalá tuviésemos alguien que nos lo avisara… En la novela va a ser un juego para el lector.

-Casi como un juego de pistas.

-Es una novela en la que hay que saber qué ha pasado y quién lo ha hecho, es novela negra clásica. Y aquí lo que ocurre es que Loor, policía, sale un día por la noche, conoce a una 'influencer' de Instagram, y cuando despierta al día siguiente en su casa, está abrazada al cadáver de esta chica envuelta en sangre y no se acuerda de nada. Hay que tomar una decisión nada fácil y ella decide mandarle un whatsapp a su colega Axel que también es poli y le dice: «Creo que he matado a alguien». Y el problema ya lo tienen los dos. A partir de ahí, se desencadena esta investigación.

-¿Cómo son estos dos detectives?

-Me apetecía crear un personaje distinto, carismático pero más deportista de lo habitual porque al final el detective de novela negra suele ser un detective alcohólico, aficionado al tabaco y que siempre está en tugurios oscuros. Y Axel es más luminoso en ese sentido, se intenta cuidar aunque luego tiene un carácter indomable como los clásicos de la novela negra. Por otro lado está Loor, que es su compañera, que es alguien más tendente al desorden, a la desestructuración y me gusta que sea femenino. Siempre se está metiendo en líos y problemas con un pasado que la persigue con muchos fantasmas que no es capaz de digerir.

-El precio de la fama es el tema central de esta novela.

-Las dos víctimas son famosas que pagan el mismo precio, su vida, pero son dos famas muy distintas. Por un lado, está una 'influencer' y por otro una estrella delrock. La 'influencer' es una persona que alcanza la fama de manera fulgurante y esa fama tal y como llega, se va. Digerir eso para el ego es muy difícil, no estás preparado, es un proceso demasiado exprés. Y contrasta con el precio de la fama de la estrella del rock que lleva 20 años en lo más alto, que es guapísimo, simpatiquísimo, todo el mundo le hace la pelota y todos cantan sus canciones. Cuando le llega la decadencia ya nadie quiere ser como él. Y eso le agrieta la seguridad y el ego y esa gestión a nivel mental también es muy dura, porque cuando te acostumbras a una cosa la necesitas. Y los dos acaban en el mismo sitio.

Luis García-Rey en su reciente visita a Zaragoza. / LAURA TRIVES

-En la novela hay mucho sexo.

-En el género, hay elementos que tienen que estar presentes, la sangre, la violencia, los crímenes y también el sexo y las drogas. El sexo es algo que forma parte de la vida de todos, más activo o más pasivo pero todos tenemos una relación con él. Creo que de alguna forma es un elemento central en Loor y aquí hay diferentes tipos, está el sexo más convencional y por otro lado, ese sexo más moderno y que es un negocio través de Onlyfans con la 'influencer'. Ella hace contenido erótico a la carta y esa carretera te puede llevar a un sitio muy complicado porque parece que tú tienes el control sobre lo que estás proporcionando y no dejas de ser dueño de tu destino, pero no estoy seguro de que eso sea así. Y eso queda reflejado en esta novela.

-¿No le gusta la violencia macabra?

-Hay mucho gore ahora que funciona muy bien pero a mí no me sale, no es lo que más me interesa. Los asesinatos son crudos y los protagonistas tienen un lenguaje crudo, pero no hay nada gore porque me interesaba divertirme. Y creo que Axel y Loor te sacan un sonrisa mucho antes que una cara de desagrado, no se lee la novela arrugando los ojos sino con una sonrisa porque son gente muy divertida y el humor está presente todo el rato.

-Un humor negro, claro.

-Es imprescindible. En situaciones tan críticas, es muy difícil que sea humor blanco.

-¿Por qué triunfa tanto la novela negra?

-El género resurge de la parte del norte de Europa y en España se ha incorporando mucha gente con mucho talento. Y, luego, es un género que es inmortal, el juego de toda la vida de Sherlock Holmes no morirá nunca. Eso de que el lector intente adivinarlo todo y forme parte de ese desafío entre el lector y el escritor es un juego muy divertido.

-¿Ese éxito también tiene que ver con las pulsiones humanas?

-Es que somos animales civilizados gracias a dios. Tenemos todos un lado perverso que está dormido pero no dejamos de ser animales. En las novelas detectamos muchas pulsiones y deseos profundos que no podemos sacar en el día a día pero de que alguna manera reconocemos. Y también es divertido para el ser humano poder liberarse de ellas aunque sea a nivel mental a través de una novela.

-¿Cómo combina su trabajo como periodista deportivo y la escritura?

-Sacrificando otras cosas, fundamentalmente la vida personal. No quedo con nadie a no ser que haya acabado de escribir o lo hago de manera profesional porque me conozco y si quedo, luego no escribo. Primero escribo y luego tomo las cervezas.

-Con su segunda novela ha ganado el Primavera de Novela, ¿ahora qué?

-Si no llegan más premios que sería lo normal no puedo estar más satisfecho. Soy ese futbolista que ya ha ganado el Mundial, si luego gano la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, fenomenal, pero ya estoy contento.

