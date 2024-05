Centenario de la muerte del arquitecto de la URSS: "La sociedad actual no se entiende sin Lenin y la Revolución rusa"

El centenario de la muerte de Lenin –fallecido el 21 de enero de 1924– ha suscitado la publicación de numerosos libros en torno a su figura. Diversas novedades editoriales que se sumergen en la vida del hombre que cambió el curso de la historia del siglo XX. Una de las propuestas más interesantes e innovadoras es la biografía ilustrada que acaban de coeditar Capitán Swing y Nórdica. Su autor, Agustín Comotto, repasa de forma divulgativa el legado político y el periplo vital de Vladímir Ilích Uliánov. El ilustrador y escritor argentino la presentará este jueves a las 19.00 horas en la librería Cálamo.

Como deja claro Comotto, esta nueva aproximación al que fuera el cerebro de la Revolución de Octubre no pretende hacer un homenaje o una denuncia sobre su figura, alabada por "sus simpatizantes incondicionales y denostada por una gran parte del mundo". "Este libro no tiene otro propósito que dar a conocer a Lenin a un público de amplio espectro. No es para especialistas y hemos intentado que fuera ágil y nada espeso", explica Comotto, que reconoce que su figura sigue causando polémica e iracundas reacciones: "En las redes sociales de las editoriales ha habido un aluvión de insultos".

Sea como sea, lo cierto es que es difícil entender el mundo contemporáneo sin la influencia del arquitecto de la Unión Soviética. "Más allá de su ideología, él modificó el siglo XX y su legado aún sobrevuela los discursos políticos actuales, con esa cuestión de dividir el mundo en dos bandos. La sociedad actual no se entiende sin la Revolución rusa", asevera Comotto, encargado de los textos y las ilustraciones de Lenin, el hombre que cambió el mundo.

En este sentido, no hay que olvidar que su creación –el Estado comunista– condicionó al resto de países, que, por temor a la amenaza del Imperio soviético, optaron por desarrollar políticas que mejoraran la vida de las clases menos favorecidas.

Más allá de su gran influencia, Lenin fue además el creador del primer Estado "fruto de un diseño intelectual y no de la evolución natural de la vida en sociedad". "Se hicieron con el poder tras siglos de opresión sin límites de los zares y apostaron por basar ese poder en una nueva clase que estaba surgiendo: los obreros. Eso es idea de Lenin y es algo inédito porque, por ejemplo, no se apostó por la fuerza más grande que tenía Rusia en esos años: el campesinado", explica Comotto, que apunta que, para poder perdurar en el poder, Lenin fue muy lejos.

"Pensó incluso que había que destruir lo más importante que tenía la sociedad desde tiempos inmemoriales: la estructura de la familia. Él defendía un hombre soviético cuyo cuerpo y alma y toda su capacidad de trabajo debía dirigirse a la construcción de la utopía socialista. Incluso diseñó viviendas sin cocina para que todos acudieran a los comedores proletarios...ideó una serie de lógica demencial que ahora pone los pelos de punta", indica Comotto.

Tal y como apunta el ilustrador argentino, en su afán por mantenerse en el poder Lenin nunca dudó en desdecirse a sí mismo si era necesario: "Hoy en día la política funciona totalmente así, es una falacia tras otra dependiendo lo que convenga; y él inaugura eso".

Maestro de la propaganda

Por otra parte, Comotto destaca que sin el creador del primer Estado socialista "tampoco comprenderíamos a otros personajes del siglo XXI y su uso de la propaganda y la tecnología". "Con Lenin se vislumbran los aparatos de control social que nos dominan, la obsesión por vigilar a cada individuo y la tan referida posverdad", sostiene el autor argentino, que apunta que la actual revolución tecnológica también genera otras reflexiones: "La inteligencia artificial va a anular miles de trabajos. La gran pregunta, ya adelantada por Kropotkin a finales del XIX, es qué haremos cuando no tengamos necesidad de trabajar".

Comotto, que reconoce que lo más complicado fue realizar ese trabajo de síntesis, también aborda en el libro aspectos desconocidos de la personalidad del líder bolchevique. "No hay que olvidar que el Lenin que ha pasado a la historia fue fabricado por el aparato político de su sucesor: Stalin", recuerda Comotto, quien a lo largo de su biografía va intercalando dobles páginas sobre la sociedad rusa y la personalidad del protagonista.

Respecto a las ilustraciones, el argentIno ha seguido la estética de la iconografía socialista de principios de siglo pero sin perder su sello personal.

