Andrea Jaurrieta (directora de 'Nina' en Zaragoza): "Lo interesante es llegar a los grises para construir personajes más complejos"

Es solo su segunda película pero Andrea Jaurrieta apunta muy alto y en 'Nina' no solo le ha dado la vuelta a un género como el wéstern sino que, además, ha reivindicado que no existe el cine de mujeres: «Yo lo que quiero es que no nos pongan la etiqueta, porque no decimos cine de hombres. Solo espero que poco a poco seamos individuos e individuas haciendo películas y lo que nos una sean personajes poderosos y buen cine», dice con contundencia antes de protagonizar un coloquio en los cines Aragonia en torno a su película.

'Nina', protagonizado por Patricia López de Arnaiz, es un neowéstern que habla del regreso de la mujer al pueblo para vengarse de un abuso sexual: «Me gustaba mucho el concepto de wéstern, pero creía que había que darle una vuelta a los arquetipos desde el presente, no voy a hacer una película clásica al uso», explica la directora, quien ahonda en la historia: «Ella vuelve con un objetivo muy claro, vengarse de ese hombre porque la herida física e interna es muy clara y dice ‘me voy a morir y no tengo nada que perder’. Pero en esa vuelta al pueblo, ella va a ser consciente de que la herida era mayor, y está también en el pueblo que mira a otro lado. Ese lugar al que no se atrevió a volver es parte de esa herida. Por eso empieza la película con esa frase En mi principio está el final. Hasta que ella no logre mirar al pueblo a los ojos, no podrá cometer su venganza».

"Quiero que la gente piense al salir del cine"

Y en ese relato, Andrea Jaurrieta también tiene claro que quiere huir de la imposición: «Yo lo que quiero es que la gente piense al salir del cine y se genere debate. No quería hacer una película moralista, que cada uno saque sus conclusiones. El tema tiene muchos grises y lo interesante del cine es llegar a esos grises para construir unos personajes más complejos».

Todo rodeado de una poética en la que el color tiene un papel fundamental: «Quería ir hacia ese cine clásico, el tecnicolor, el wéstern,... Y tuvimos claro que era necesario tener una foto muy tecnicolor (rojos, azules, amarillos, verdes) y hasta que no encontramos el rojo de Nina no paramos y, a partir de ahí ,construimos toda la puesta en escena. Es el color de la ira, venganza, pasión, amor, de la sangre… ya no hace falta explicarlo todo con palabras, el propio color te cuenta la historia», explica con pasión la cineasta, antes de abordar el debate del mal llamado cine de mujeres: «Es que yo admiro muchisimo a mis compoañeras y somos una generación que estamos rompiendo barreras. Por eso mismo pienso que nos ponen esas etiquetas para colocarnos en un nicho, como es cine de mujeres apartan una parte del público solo por la etiqueta. Me da mucha rabia porque las películas que hacemos no son iguales, tenemos voces diferentes y tenemos que seguir peleando por mantener nuestras voces individuales. El resto son etiquetas para hacernos pequeñitas, meternos en un nicho y que nos den menos dinero».

Tras ganar la Biznaga de Plata de la crítica en el Festival de Málaga, la pregunta es casi obligada. ¿Hablamos de posibles premios? «Es que no va a depender de si la película es mejor o no, hay muchas en España… Yo me conformo con que se valore y me permita una carrera larga, si llegan los premios, también los quiero, ¿eh?», concluye la directora antes de entrar al coloquio con el público.

