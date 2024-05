El dibujante zaragozano Álvaro Ortiz, nominado a los Oscar del cómic

El dibujante zaragozano Álvaro Ortiz publicó ‘Cenizas’ en el año 2012. Ese cómic le dio a conocer al gran público impulsando su carrera y ahora, más de una década después, le sigue dando muchas alegrías. La novela gráfica, editada en España por Astiberri y que el año pasado se publicó por primera vez en Estados Unidos, acaba de ser nominada a los prestigiosos premios Eisner, algo así como los Oscar del cómic.

En concreto, ‘Cenizas’ opta a dos galardones en las categorías de mejor álbum (Best Graphic Album) y mejor obra extranjera (Best Edition of International Material). «La verdad es que estoy flipando porque no me lo esperaba para nada. Me hace mucha ilusión estar nominado junto a autores americanos de primer nivel», subraya Ortiz a este diario.

Desde su publicación en EEUU bajo el sello Top Shelf, ‘Cenizas’ no ha dejado de cosechar excelentes críticas entre el público norteamericano y el año pasado ya estuvo nominada a los premios Harvey, también en EEUU: «No gané y tampoco lo haré ahora (ríe), pero estar ahí ya es un premio en sí mismo». De hecho, no es muy habitual que un autor aragonés opte a un Eisner. David López ha sido candidato en dos ediciones y Rosemary Valero-O’Connell, criada en Zaragoza, también estuvo nominada; Ortiz se une ahora a esta exclusiva lista con ‘Cenizas’, una obra que también se ha publicado en Francia, Alemania o Polonia.

A lo largo de 190 páginas, el cómic cuenta la historia de Polly, Moho y Piter, tres amigos que llevan tiempo sin verse y que emprenden un viaje por carretera para cumplir la voluntad de un colega recientemente fallecido: esparcir sus cenizas en un lugar desconocido. Juntos iniciaran un incierto viaje a un destino más incierto todavía. «Es una historia que me rondaba la cabeza desde hace mucho y a la que, por primera vez, pude dedicarle con calma el tiempo que quise», explica Ortiz, que realizó el guion y los dibujos de ‘Cenizas’ durante una beca de un año en la Maison des Auteurs de Angulema (Francia), meca del cómic europeo.

La portada y dos páginas de 'Cenizas'. / ep

Astiberri lo publicó en 2012 y, con motivo de su décimo aniversario, se lanzó una edición ampliada con una nueva cubierta y 32 páginas extra de bocetos, estudios de personajes y ‘storyboards’. Tras ‘Cenizas’ llegaron ‘Murderabilia’, ‘Rituales’, ‘Dos holandeses en Nápoles’, ‘Viajes’, ‘El murciélago sale a por birras’ o ‘La pequeña genia’, su primera incursión en el tebeo infantil y de la que acaba de publicar la segunda parte. Todos estos títulos han situado a Álvaro Ortiz (Zaragoza, 1983) como uno de los autores de referencia tanto en la comunidad como en España, con reconocimientos en el Salón del Cómic de Barcelona y, cómo no, en los galardondes que organiza todos los años el sector en Aragón.

«No hago mis tebeos pensando en los premios pero obviamente te dan mucha visibilidad», reconoce Ortiz, que ni en sus mejores sueños hubiera imaginado todo lo conseguido hasta ahora. Aún menos cuando comenzó a dibujar de niño tras «engancharse» al universo de las historietas leyendo a Tintín, Astérix y Zipi y Zape. «Mi primer tebeo así más en serio lo haría a los doce años y estaba muy influenciado por Dragon ball. Luego a los 16 ya llegó mi primer fanzine con los amigos en una casa de juventud».

Un sector "precario"

El zaragozano, con todo, aún tiene que compaginar sus propios proyectos e historietas con otros encargos para terceros. «La industria en España es precaria porque no hay lectores suficientes para tantas publicaciones, así que también hago ilustraciones para libros infantiles u otras empresas. De todas formas estoy contento porque puedo ganarme la vida con mis dibujos, y eso ya es un éxito», subraya el zaragozano, que está inmerso en varios proyectos a la vez pero prefiere no adelantar nada.

Los ganadores de los premios Eisner, que toman su nombre del afamado autor neoyorkino, se darán a conocer el 26 de julio durante la Convención Internacional de Cómics (Comic-Con) de San Diego, la más importante del sector en Estados Unidos. «No creo que pueda ir, pero si alguien me quiere invitar por mí encantado», indica entre risas Ortiz, que destaca que en la edición de este año de los Eisner hay una nutrida representación de autores españoles.