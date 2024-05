Premio al rey del misterio en español: el gallego Manel Loureiro gana el Fernando Lara de Novela con 'Cuando la tormenta pase'

Cuando la tormenta pase es la obra, que desde este jueves, se incorpora a la nómina de títulos galardonados por el Fernando Lara de Novela, uno de los premios más reconocidos y mejor dotados de la literatura en castellano.

En su vigésima edición, el jurado del galardón, que promueve el Grupo Planeta en colaboración con la Fundación AXA, ha distinguido el original que ha presentado Manel Loureiro (Pontevedra, 1975), escritor de Pontevedra con una amplia trayectoria en el mundo de las letras y los medios de comunicación.

Sus primeras palabras al recoger el galardón han sido de emoción y agradecimiento. "No me voy a olvidar de este día jamás. Me siento abrumado, acabo de ver aquí los nombres de quienes me han precedido en este premio, gigantes de la literatura".

La novela premiada, ha dicho el autor, es "la historia de un hombre, Roberto Lobeira, que se queda aislado en Oms, una isla frente a las costas gallegas, habitada por muy pocas personas que pronto descubre que todos los habitantes que están en esa isla guardan un secreto".

"Ese niño que se refugiada en la literatura, que se gastaba la asignación en libros, ha ganado el Fernando Lara", ha recordado el flamante ganador.

Bajo el seudónimo de Matías Martín y con el título de Los senderos de un dios oscuro, Loureiro se ha impuesto en una convocatoria que ha suscitado el interés de autores y aficionados a la literatura de todo el mundo. Un total de 565 obras se han presentado, procedentes de todo el mundo.

Empezó con un blog hace 15 años y hoy, lo leen en masa en EEUU

Que el chaval que en 2007 abrió un blog en internet (mucho antes del boom de los digitales) para escribir en sus ratos libres lo que luego sería un thriller de terror que tituló Apocalipsis Z: El principio del fin se haya convertido en uno de los autores más vendidos de la literatura española tiene su origen, precisamente, en el fenómeno viral en que se convirtió aquella novela, que tuvo más de un millón y medio de lectores online y se transformó en un fenómeno viral. El modesto sello Dolmen lo descubrió, una grande como Plaza & Janés lo fichó y de ahí, la historia del idilio con los lectores del género. Planeta, y su inmensa capacidad de alimentar fenómenos, hizo el resto. Hoy, en algunas presentaciones y medios, lo apodan el Stephen King español.

Es uno de los pocos autores contemporáneos en castellano que ha conseguido situar sus obras en la lista de los 10 más vendidos de Estados Unidos

La de Loureiro es la crónica de la constancia por fojar un estilo que ha encontrado el respaldo del público masivo. Cabe así decirlo. Sus novelas han sido traducidas a más de veinte idiomas y es uno de los pocos autores contemporáneos en castellano que ha conseguido situar sus obras en la lista de los 10 más vendidos de Estados Unidos. Pocas veces ocurre eso: le pasó a Carlos Ruiz Zafón, a Juan Gómez-Jurado y a Javier Sierra. Le ocurrió con El último pasajero, publicada por Planeta en 2013, una novela de misterio con un trasanlantico en medio del océano como punto de partida.

El jurado de la XIX edición ha estado integrado por Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez, Nativel Preciado, Pere Gimferrer y Emili Rosales

Con esta elección, el jurado, integrado por Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez, Nativel Preciado, Pere Gimferrer y Emili Rosales, apuesta por la literatura de masas, el best seller para un premio que a lo largo de su historia, 28 ediciones anteriores, ha distinguido a algunos de los autores más publicados y premiados de la literatura española, como Francisco Umbral (1997), Juan Eslava Galán (1998), Javier Reverte (2010) o Ian Gibson (2012).

Fotografía de asistentes este jueves, en la cena de gala de la vigésimo novena edición del Premio de Novela Fernando Lara, que se celebra en los Reales Alcázares de Sevilla. / RAÚL CARO

Cónclave de la cultura sevillana

Como cada primavera sevillana, la entrega de este galardón ha tenido lugar, como es tradición, en el Real Alcázar de Sevilla. El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, y la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo han sido las autoridades política de una velada que ha contado con una nutrida presencia de nombre de la cultura sevillana. El recuerdo y homanaje a Fernando Delgado, uno de los autores más queridos de la casa Planeta que falleció el pasado febrero, marcó el inicio de una gala en la que Manel Loureiro fue el protagonista.