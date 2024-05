El campus La Inmortal aterriza en la Filmoteca con varios preestrenos

La Inmortal, el campus de verano de cine y series organizado en Zaragoza por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), completa su programación con siete proyecciones en la filmoteca en las que los asistentes podrán conversar con los autores y protagonistas de las obras seleccionadas. Estas proyecciones, cuyo acceso será gratuito, se suman al programa de ponencias en las que profesionales del audiovisual y directores como Pablo Berger, Clara Roquet o Javier Macipe compartirán de primera mano su trayectoria y experiencia.

El lunes 10 de junio arrancará la programación con el preestreno de 'La bandera', una película que invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con nuestros mayores. Tras la proyección, su director, Martín Cuervo y su protagonista, Aitor Luna (popular por su participación en series como Velvet o Valeria), charlarán con los espectadores sobre esta película que llegará a los cines el viernes 14 y cuyo reparto completan Imanol Arias, Ana Fernández y Miquel Fernández.

Mónica Cambra, Ariadna Fortuny y Lucía Herrera presentarán el martes 11 de junio su luminosa ópera prima 'Un sol radiant', mientras que un día después se proyectará la 'road movie' 'On the go', cuya presentación correrá a cargo de su codirectora y protagonista Julia de Castro.

Una serie sobre Lina Morgan

El público de La Inmortal podrá disfrutar el viernes 14, una semana antes de su estreno en Movistar Plus+, de los tres episodios de 'Lina', la serie documental sobre la gran cómica Lina Morgan. Sus productores ejecutivos, el zaragozano Jorge Ortiz de Landázuri y Alex Flórez, serán los encargados de presentar este retrato profesional y personal de la reina de la revista y la comedia.

El sábado 15 junio la cineasta Clara Roquet participará junto a Marina Parés en una mesa redonda en la que disertarán sobre cómo escribir un guion. Además, Roquet presentará la proyección de una de las películas más singulares y sugerentes de la reciente cosecha del cine español: 'Que nadie duerma', dirigida por Antonio Méndez Esparza y con guion del propio Méndez junto a Roquet.

El último día de La Inmortal, el domingo 16, será el momento de homenajear a José Luis Borau: el crítico Carlos Heredero, director de la revista Caimán, presentará primero su libro 'Iceberg Borau' y más tarde la película 'Río abajo', en la que cineasta aragonés dirigió a David Carradine, Scott Wilson y Victoria Abril.