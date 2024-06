Feria del Libro de Zaragoza: Paraíso literario infantil

La Feria del Libro de Zaragoza ha cogido el testigo al Zaragoza Florece. Cientos de zaragozanos no han querido perderse el arranque de este importante evento literario que ha vuelto con más fuerza este año y el Parque Grande se ha llenado de vida y de palabras. La cita abría sus puertas a las 11.00 horas y ya paseaban por la zona los primeros curiosos que no querían perderse ninguna novedad literaria.

Ente ellos, Marta y Javier comentaban su afición por la lectura: «Nos gusta mucho leer y poder conocer a los autores en persona es increíble. Ya hemos comprado varios libros y apenas llevamos una hora», ha detallado ella. «La oferta es muy variada, hay libros para todos los gustos y edades. Además el ambiente dle parque es muy acogedor, es un lugar perfecto», ha agregado Javier.

Por su parte, Laura, madre de una niña pequeña, ha valorado las actividades infantiles. «Es fantástico que haya talleres y cuentacuentos pensados para los más pequeños, les permite disfrutar de los libros de una forma lúdica y educativa», ha asegurado. Carlos, padre de Zoe y Leyre, ha destacado la importancia de la feria para fomentar la lectura entre los más pequeños. «He venido con mis hijas y han disfrutado muchísimo con las actividades infantiles y buscando un nuevo libro que comprar», ha subrayado. Una de sus hijas, Leyre, ha tenido clara la elección desde el principio: «He elegido un libro de Luis Orús, ya me he leído otro suyo y me gustó mucho», ha manifestado la pequeña.

La feria no solo ha atraído a compradores de libros, también a familias y amantes de la cultura. Isabel Gil, escritora y profesora de Educación Infantil, ha estado firmando ejemplares durante la mañana del sábado en la caseta de la Librería Central. «Están viniendo un montón de personas interesadas en los diferentes cuentos. Se acercan muchos padres y educadores, mostrando muchísimos interés», ha declarado. «Promover la literatura desde una edad temprana es fundamental, y los cuentos infantiles son una excelente manera de hacerlo», ha asegurado Gil.

La Feria del Libro cuenta con actividades para fomentar la lectura desde una edad temprana, los niños tienen la oportunidad de participar en talleres creativos y descubrir los libros de una manera divertida y educativa.