La Dallas Symphony Orchestra aterriza en el Auditorio de Zaragoza

La Dallas Symphony Orchestra vuelve a España después de 39 años y la capital aragonesa es su primera parada. Bajo la dirección de Fabio Luis, la orquestra estaounidense ofrecerá un concierto este lunes a las 19.30 horas en el Auditorio de Zaragoza dentro de la temporada de grandes conciertos de 2023/2024. La representación contará con la participación de destacados solistas como el violinista James Ehnes y el barítono Thomas Hampson.

La orquesta interpretará 'What Keeps My Awake' de Angelica Negróny, junto al barítono Thomas Hampson. La velada se completará con 'Cuatro canciones de Walt Whitman' de Weill, basadas en los poemas patrióticos del autor estadounidense. Además, ofrecerán la 'Sinfonía núm.5 en Mi menor, op 64' de Tchaikovski.

Tras su concierto en Zaragoza, la orquesta ofrecerá dos presentaciones en la capital española. Este martes y miércoles la Dallas Symphony Orchestrá realizará su segunda parada en España en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

La última vez que la Dallas Symphony Orchestra visitó España fue en 1985, bajo la batuta del maestro Eduardo Mata. Este regreso es, por tanto, un evento histórico. Fundada en 1900, la orquesta se ha consolidado como la organización de artes escénicas más grande del suroeste de Estados Unidos.

A lo largo de su historia, ha contado con directores musicales de la talla de Antal Doráti, Sir Georg Solti y Eduardo Mata, entre otros. Desde 2020, bajo la dirección de Fabio Luisi, la orquesta ha continuado innovando y expandiendo su alcance, incluso durante la pandemia, siendo la primera gran orquesta estadounidense en realizar conciertos para audiencias en persona.

Fabio Luis, un director con una importante trayectoria, también dirige la Orquesta de la Racio Nacional Danesa y es director emérito de la Orquesta sinfónica Nazionale RAI. Es conocido por haber trabajado con las orquestas más prestigiosas del mundo.

El barítono Thomas Hampson, por su parte, es considerado uno de los más importantes de Estados Unidos. Tiene una amplia carrera internacional y una discografía de más de 170 albúmes, ha ganado numerosos premios, incluidos Grammy y Edison. A través de su fondación Hampsong, promueve el diálogo intercultural a través de la música.

Las entradas para el concierto en Zaragoza está a punto de agotarse y se pueden adquirir a través de la página web del auditorio o en la taquilla del musmo.