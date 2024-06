Barbastro reconocerá con un premio la labor de creación y difusión del jazz en Aragón

Desde el jazz tradicional y el swing hasta las fusiones contemporáneas con ritmos mediterráneos y sonidos modernos, el Festival Internacional de Jazz de Barbastro ofrecerá una amplia gama de experiencias sonoras del 7 al 16 de junio. Artistas como Perico Sambeat, Ximo Tebar, Drop Collective, Thomas Kretzschmar, o el barbastrense Juan Salamero mostrarán la riqueza estilística que caracteriza esta edición del festival. La programación comenzará el 7 de junio con una conferencia de Juan Emilio Estil·les y continuará con una serie de conciertos y actividades complementarias que finalizarán el 16 de junio con un taller de baile swing y la actuación de la Big Band New Kids in the Swin.

Como novedad, el festival incluye este año la convocatoria y entrega del I Premio ‘Jazz Barbastro’. Un galardón convocado por el Ayuntamiento de Barbastro que tiene como objetivo reconocer la labor continuada o de especial notoriedad en la difusión, composición o interpretación del jazz en Aragón. Pilar Abad explica que “con este premio queremos promocionar y difundir la labor de los músicos o grupos de jazz aragoneses más destacados, apoyar nuevos talentos y reconocer a personas, entidades o empresas que sobresalen en el circuito jazzístico”. El jurado está formado por periodistas y críticos musicales de reconocido prestigio y conocedores del panorama musical aragonés, y del jazz. El fallo del jurado se emitirá el 7 de junio y el galardón consistirá en una pieza escultórica en madera, diseñada por el artista Isidro Ferrer, llamada J Bird.

Perico Sambeat, Ximo Tebar, Drop Collective, Thomas Kretzschmar, Clara Lai o el cuarteto Move, entre otros son algunos de los renombrados artistas del jazz que del 7 al 16 de junio pisarán las tablas en el IV Festival Internacional de Jazz de Barbastro, convertido en una cita ineludible y ya consolidada en el calendario del género musical a nivel nacional. Serán dos fines de semana con una docena de actividades y más de 40 artistas de los que el público podrá disfrutar en esta cuarta edición.

El jazz tomará las calles y plazas de Barbastro. Desde los conciertos en la Plaza Aragón hasta sesiones vermú en el Paseo del Coso y actuaciones con artistas de renombre nacional e internacional en el auditorio del Centro de Congresos. Llega a Barbastro el jazz tradicional y el swing, pasando por el jazz manouche, hasta llegar a las fusiones más contemporáneas con ritmos mediterráneos y sonidos modernos, todo un abanico de experiencias sonoras.

La programación se inicia este viernes, 7 de junio, con una conferencia titulada 'Momentos Estelares del Jazz', dirigida por Juan Emilio Estil·les. En esta charla, se realizará un recorrido audiovisual por los orígenes y características del jazz. A las 22:30 h, en el Auditorio del Centro de Congresos, Clara Lai Trío presentará su álbum 'Corpos', con su música enérgica y contemplativa.

El sábado 8 de junio, a las 13:00 h, en el Paseo del Coso, actuará Drop Collective, que combina jazz tradicional con ritmos jamaicanos. Esa misma noche, a las 22:30 h, en la Plaza Aragón, Ximo Tebar ofrecerá su espectáculo 'Con Alma & United', que mezcla jazz con influencias mediterráneas.

El primer fin de semana del festival concluirá el domingo 9 de junio, a las 13:00 h, en el Paseo del Coso, con la actuación de Thomas Kretzschmar 4Tet, recreando la esencia del swing europeo con jazz manouche. A las 19:00 h, también en el Paseo del Coso, el Juan Salamero Quartet, liderado por el saxofonista barbastrense Juan Salamero, ofrecerá una sesión de jazz moderno.

La segunda parte del festival continuará el viernes 14 de junio. A las 19:00 h, en el Cine Cortés, se proyectará 'Dispararon al Pianista' de Fernando Trueba, un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa-nova. A las 22:30 h, en la Plaza Aragón, el cuarteto Move presentará su segundo disco 'Momentum'.

El sábado 15 de junio, a las 13:00 h, en el Paseo del Coso, Iruña Brass Band traerá groove, funk, hip-hop y soul, interpretados por una joven banda de músicos navarros. A las 20:30 h, en el Auditorio del Centro de Congresos, Perico Sambeat, uno de los grandes del jazz español, ofrecerá un espectáculo con su formación de noneto.

El festival culminará el domingo 16 de junio. A las 11:00 h, en el Centro de Congresos, Marina Quiroga dirigirá un taller intensivo de baile swing para principiantes. Finalmente, a las 13:00 h, en el Paseo del Coso, New Kids in the Swing, una Big Band de jóvenes músicos, ofrecerá un repertorio de jazz clásico y swing, emulando a las orquestas americanas de los años 30-40. Este espectáculo pondrá el broche de oro a este IV Festival Internacional de Jazz de Barbastro, prometiendo grandes momentos.