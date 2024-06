Magalí Etchebarne (presenta 'La vida por delante' en Zaragoza): "Lo que no se dice y el pasado están muy presentes en todos los relatos"

La vida por delante. ¿Una frase hecha? «Me gustaba porque sí, es una frase hecha, y esas tienen un poco de verdad pero casi todo de capricho y mentira vacía. Me lo decían mucho de joven, ‘tienes toda la vida por delante’. Y me parecía una frase que me dejaba sola, que no quería decir nada. Lo que tenía era lo que estaba sufriendo ahí, y el pasado». Y así es como la argentina Magalí Etchebarne encontró el título de su obra, 'La vida por delante' (da nombre también al segundo relato), ganadora del VIII Premio Ribera del Duero, que presenta este jueves en el Kiosco de las letras (19.30 horas) dentro de la programación de la Feria del libro de Zaragoza.

El libro premiado consta de cuatro relatos en los que lo que no se dice, como suele suceder en todos los cuentos, tiene una vital importancia: «Lo que no se dice... pero también aquí el pasado está muy presente en todos ellos. Y en ese pasado hay cosas no dichas en su momento, pero luego recordadas. Una vez que se recuerdan se comprenden, la vida lo revive y se aparece con más luminosidad y nitidez. Estos personajes comprenden algo. En general, al escribir, el pasado funcionaba como un segundo tiempo de la grabación que me servía para que ese presente poco luminoso se entendiera», explica la autora inmersa en una larga gira de presentación por España.

Finales no conclusivos

Eso sí, que nadie se espere finales cerrados porque siguiendo la tradición del relato todo queda ahí, afirma Etchebarne: «En general, suelen terminar cuando todavía podía pasar algo más. Pienso que se les podía pedir más claridad, alguna resolución,... El tercero (Temporada de cenizas) es el único que tiene un final algo más conclusivo o al menos parece que esa mujer se va a intentar quitar las piedras de encima», explica.

Y es que las mujeres protagonizan las tramas principales de esta obra: «Cuando empecé con la escritura sí tenía la idea de que los cuatro relatos estuvieran relacionados, que hubiera elementos que los unieran, un mismo clima. Por eso los personajes son de la misma generación, mujeres de más de 40 años. Es una década un poco desesperada, con mujeres desilusionadas con un poco de sabiduría pero también de cansancio. Hay algo que recorre a todas ellas y es un hilo que les conecta en esta obra», relata la argentina.

La vida con humor

Otro rasgo característico que atraviesa esta 'La vida por delante' es el humor, algo que se entiende por la necesidad vital del mismo en la escritora, según aclara ella misma: «Le quita peso a todo y me parece muy importante en la vida. Los relatos se me hacían algunas veces pesados de leer aún con escenas tragicómica. Por eso, hay algo de parodia que me sirve para poner distancia con las emociones porque si no podían tomar al narrador y no quiero escribir conmovida si no es lo que busco realmente».

Sobre si está cambiando la manera de ver la historia de la literatura en clave de mujer, Etchebarne también tiene una respuesta clara: «Lo que están cambiando son las generaciones más jóvenes, con mejores ideas y otra forma de leer. Es muy difícil ya decirles que la historia de la literatura está hecha solo por señores. Y eso no le pasa a las generaciones que estamos por encima. Las mujeres hemos escrito siempre y de los mismos temas que los hombres», concluye.

