El grupo uruguayo No Te Va Gustar celebra en Las Armas sus 30 años de carrera con un concierto doble

No Te Va Gustar celebra su historia en canciones con una gira internacional que llega a Zaragoza en dos fechas consecutivas en Las Armas: este sábado 15 , que ya ha colgado el cartel de no hay entradas, y el domingo 16. Una gira que no solo será un reencuentro con su público sino que promete ser un hito en su trayectoria.

No Te Va Gustar, una de las bandas de rock en español más conocidas de Latinoamérica, celebra 30 años de música con una épica gira internacional. NTVG se formó en Montevideo (Uruguay) en el año 1994 y está conformada por Emiliano Brancciari (voz y guitarra), Martin Gil (trompeta), Denis Ramos (trombón), Mauricio Ortiz (saxo), Diego Bartaburu (batería), Pablo Coniberti (guitarra), Guzmán Silveira (bajo) y Francisco Nasser (teclados).

Ha tenido nueve nominaciones a los Grammy Latinos, incluido Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum de Rock por su más reciente trabajo discográfico, ‘Luz’ -con participaciones de lujo como Nicki Nicole-. Así como diez discos de estudio y un disco acústico en vivo. A lo largo de su carrera han desarrollado importantes giras por el mundo, recorriendo Sudamérica entera y países como Cuba, Panamá, México, Costa Rica, Estados Unidos, Alemania, Austria, Suiza, Inglaterra y España.

Otras actividades

El final de curso ya está aquí, y con la llegada de junio llegan también las notas y los exámenes finales. Durante todos estos días se celebrarán actuaciones de varias instituciones y asociaciones zaragozanas en el centro musical de Las Armas como la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza, el CPA Salduie o Divertimúsica, entre otras.

El lunes comenzó ya con la audición de fin de curso de canto de jota y rondalla a cargo de la escuela municipal. Este miércoles, el protagonismo cultural lo tomarán las artes visuales del cine con la proyección de los cortos del CPA Salduie. Estos cortos cinematográficos son los proyectos finales de las asignaturas de cine de temáticas muy variadas de los alumnos de 2º del Grado Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos. El viernes 14 serán los alumnos del NZ Vocal Academy los que pondrán fin al curso de Open Mic. Durante todo el año, los alumnos de la academia de canto se han ido subiendo al escenario una vez al mes para aprender a cantar de manera profesional combinando la técnica tradicional con la moderna. La idea es adquirir un método en el que desbloquear el potencial vocal de manera segura y saludable.

La semana siguiente habrá dos platos fuertes el miércoles 19 y el jueves 20. El primero de esos días se celebra el concierto infantil de fin de curso de los alumnos de Divertimúsica. Al día siguiente, la Escuela Municipal de Música y Danza conmemora el Día Europeo de la Música con un concierto en la plaza Mariano de Cavia. Desde las 19.00 horas se podrá disfrutar de la actuación de varios conjuntos instrumentales. El Día Europeo de la Música tiene entre sus objetivos potenciar un mayor intercambio cultural entre los pueblos del mundo, poniendo de manifiesto distintos estilos y géneros musicales, además de crear espacios para que los músicos puedan mostrar su trabajo y compartirlo con el público. La entrada es libre en todas ellas hasta completar el aforo gracias al acuerdo del centro cultural con todas estas instituciones y asociaciones.