Crítica de 'Enseres del invierno': La importancia de la mirada en un poeta

En más de un poema de 'Enseres del invierno', el libro de Miguel Carcasona que ha publicado recientemente Pregunta, se presenta la escena de alguien mirando por la ventana. Y en cierto modo, esa imagen podría tomarse como un correlato del poemario entero, con el poeta a un lado, la realidad al otro, y en medio ese cristal que sirve para tamizar la percepción que el uno tiene de la otra, y que en el fondo no es sino el poema. No debe olvidarse que Miguel Carcasona ya había mostrado la importancia del mirar atento cuando tituló un libro de relatos 'Un ojo nunca parpadea', libro por cierto en el que no faltaba la cálida mirada de su autor.

En este poemario, aunque sea de invierno, también abunda esa calidez y una cercanía que Miguel Carcasona consigue expresar con imágenes y símbolos que huyen de lo rebuscado y apelan a lo próximo, con un tono que en ningún momento necesita elevarse para alcanzar momentos de intensidad verdadera. Es en este terreno donde caben estos enseres del invierno, con un aire de inventario o almacenaje, y un lugar destacado también para los recuerdos, que por cierto además de venir de la mano de la vista lo hacen también del oído, con la evocación auditiva y afectiva de la radio.

Aspecto social en la segunda parte

Tal vez en los poemas de la segunda parte, en los que prevalece más el aspecto social, sea donde más se acentúe ese modo de escribir muy cercano a las emociones pero sin caer nunca en el sentimentalismo que caracteriza los poemas de Carcasona. Pero también se puede hallar ese depurado pulso poético en otras composiciones más íntimas o introspectivas, donde al asomarse se contempla el reflejo de una hondura humana. Y como para redimirse de esas miradas quizá un poco serias, el poeta desliza también de vez en cuando algún giro irónico igualmente sutil, como cuando se refiere a “los poetas del tercer milenio”, a quienes recuerda que “el ojo del ombligo siempre es un ojo ciego”. Una vez más la mirada, que ni siquiera el propio poeta puede eludir, y que al final va a recordarle “lo que fuiste y lo que debiste ser”.

'ENSERES DEL INVIERNO'

Miguel Carcasona

Pregunta

52 páginas

