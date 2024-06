Patricia Horrillo en la Inmortal: "Yo reivindico a las cualquiera"

La Wikipedia es algo que ha irrumpido en la sociedad de manera contundente y ha impregnando muchas capas incluidas laborales. También en el periodismo cinematográfico como en otras muchas profesiones. Por eso, este miércoles el Campus La Inmortal ha celebrado una de sus sesiones de la Filmoteca de Zaragoza en torno a la Wikipedia con Patricia Horrillo Guerra, experta en comunicación y redes sociales, reconocida por su activismo en la democratización del conocimiento 'on line'. Ha estado acompañada por el experto Carlos Gurpegui, miembro de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, organizadora del campus junto al Ayuntamiento de Zaragoza.

Patricia Horrillo ha pronunciado una conferencia en la que no solo ha desgranado y explicado qué es la Wikipedia y su importancia sino que reveló el funcionamiento de la red social y le expuso al público lo necesario que es conocerla para que su importancia crezca aún más: «Cuando empecé a participar en Wikipedia no entendía por qué había gente que no se sumaba a una iniciativa tan altruista», ha afirmado Patricia Horrillo, que ha recordado la frase que le dijo una mujer, «¿Quién soy yo para escribir la historia? Y ahí está la clave, venimos de una educación en la que nos han enseñado que el conocimiento viene de arriba a abajo y eso no se puede cambiar. Eso es muy complicado y eso es el reto». Por eso, ha dicho, creó Wikiesfera, un espacio didáctico de edición y comunicación para Wikipedia.

Documentar la historia de forma colectiva

En ese sentido, la experta ha recordado una frase que le persigue, «no me fío de la Wikipedia porque la puede escribir cualquiera... Pues, bien, yo quiero reivindicar a las cualquiera porque así se puede documentar de forma colectiva la historia y es algo que no se ha hecho nunca en la historia», ha dicho.

De hecho, Patricia Horrillo ha destacado la «parte bonita de todo esto, que es tener la historia como proceso y no como fin. Con Wikipedia hay una evolución del artículo, se mejora, se cambia. Se construye de forma colaborativa, no es tuyo el artículo y en él no hay que ver si es algo que nos gusta o no sino si se aporta contenido riguroso».