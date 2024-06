Jorge Isiegas torea el sábado en Cariñena a beneficio de la Fundación San Blas

El matador de toros aragonés Jorge Isiegas hará el paseíllo para actuar en solitario este sábado en la plaza de toros de Cariñena. El festejo, que comenzará a las 18.00 horas, se celebra a beneficio de la zaragozana Fundación San Blas para personas sin hogar y en memoria del que fuera su apoderado, Ignacio Zorita.

El torero, cuya alternativa en La Misericordia de manos de El Juli en la feria del Pilar de 2019 proyectó una imagen magnífica apunta que “precisamente por el ejemplo que me dio Ignacio, nunca pensé en otra cosa que no fuera el darle ese carácter benéfico. Le pregunté a su hijo Raúl y me dijo que Ignacio se encontraba muy vinculado a la Fundación San Blas, por lo que me llena de alegría el que todo lo que podamos obtener sea para ellos”. Para la encerrona están previstos cuatro toros de las ganaderías de Los Maños, José Vázquez, Valdefresno y Pedraza de Yeltes.

Las entradas

A diferencia de otros eventos solidarios, en esta ocasión la aportación por cada entrada vendida es directa para la fundación San Blas así como el total de los beneficios obtenidos, de modo que las entradas de 15 euros (jóvenes de 13 a 18 años) 2 directos; en las de 25 euros (entrada general), 4 directos y en las de 40 euros (barerra) 8 directos. Los niños de hasta 12 años tendrán acceso gratuito siempre que vayan acompañados de un adulto y aporten 3 kg. de alimentos para la fundación. Las entradas están a la venta en las taquillas de la plaza de toros y para mayor comodidad y sin comisión de gestión en www.tauronavarra.es así como la fila cero que ha sido habilitada.