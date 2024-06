Nikki García (voz de Google Maps): "En el doblaje hay que tener capacidad interpretativa antes que voz bonita"

La actriz de doblaje Nikki García, que pone voz a Google Maps o a Jasmine de 'Aladdín', cree que para hacer un buen doblaje "hay que tener capacidades interpretativas, antes que una voz bonita o saber imitar tonos". La también cantante y locutora (Madrid, 1985) ha participado en Zaragoza en el campus de La Inmortal de cine y series.

-¿Cuál debe ser la primera toma de contacto con el doblaje?

-Hay muchos mitos y falsos mitos. El doblaje es un invento que vino a la par que el cine sonoro, cuando se creó una necesidad por parte de los estudios norteamericanos de vender sus películas en otros países. Hay que saber que para hacer un buen doblaje hay que tener capacidades interpretativas, antes que una voz bonita o saber imitar tonos. Un buen doblaje multiplica por mucho los visionados. El doblaje permite que, a la gente que le da pereza leer los subtítulos, consuma el contenido.

-Y está extendido...

-Es una práctica que se hace en muchísimos países y de maneras distintas. La peculiaridad del nuestro es que es muy interpretado. En otros sitios no, sería más una traducción simultánea. No conocer este tipo de peculiaridades de los doblajes en el mundo no nos permite apreciar la calidad de trabajo que tenemos. También ha sido una industria más apartada y hecha en los estudios, se nos ha separado a los actores de doblaje del resto de actores cuando en realidad no tiene por qué ser así.

-¿Y qué le parece el término doblador?

-A mí personalmente no me gusta mucho porque es como excluir a los actores que hacen doblaje del resto, cuando muchos de nosotros también aparecemos delante de pantalla. A los actores de teatro no los llamamos 'teatreros' ni a los del cine les decimos 'cineros'.

-A pesar de conectar a personas, hay mucha gente contraria al doblaje.

-Hay gente muy purista, algo que es lógico si te gusta mucho el cine y las interpretaciones originales. Lo entiendo si tienes habilidad para leer los subtítulos, aunque estos no dejan de ser una versión. Defiendo ambas ramas porque yo crecí así. Por supuesto que la interpretación original tiene muchísimo valor y sería lo ideal. El doblaje no deja de ser una transformación, pero igual que lo son la traducción o los subtítulos. De hecho, con ellos, tienes menos espacio para contar lo mismo. Teniendo las distintas versiones al alcance de un botón me parece absurdo andar menospreciando las opciones.

-¿Cómo de necesario es tener un espacio formativo sobre el doblaje?

-Me da la sensación de que en España estamos un poco acomplejados. Todo lo que sale de aquí tiene mucha crítica hasta que fuera lo valoran y nos llega una especie de orgullo, tal y como pasó con Penélope Cruz o con Rosalía. De hecho, tuvo que llegar Sigourney Weaver a los Goya 2024, con su reconocimiento y agradecimiento explícito y emocionado a su dobladora por 30 años, María Luisa Solá, para que se vuelva a poner sobre la mesa el valor de este oficio.

-¿Por dónde pueden empezar aquellos interesados?

-El doblaje es una rama más de la interpretación, pero es importante saber que también puedes narrar audiolibros o ficciones sonoras. Hay que ir a escuelas donde los profesionales no solo son profesores, sino que están trabajando y dentro de la industria. Como toda industria artística, es competitiva y no es tan fácil entrar. Las escuelas no pueden asegurar trabajo porque no hay nada fijo, pero uno tiene que formarse con profesionales que tengan calidad artística en su trabajo y estén en activo.

-Es la voz de Google Maps, del asistente de Google, de Renfe Cercanías o de Jasmine en 'Aladdín'. ¿Qué supone ser parte de los oídos de tantas personas?

-Para mí es un orgullo, sobre todo cuando recibo mensajes de gente que se ha emocionado con algunos trabajos en los que he podido participar. He trabajado mucho para Disney y, en plena pandemia, como los niños estaban confinados en casa, me escribieron muchas mamás y papás para ver si podía mandar audios con la voz de Jasmine. Por supuesto que lo hacía e incluso me mandaban vídeos de esos niños escuchando los mensajes y era súper emocionante.