Juan Manuel de Prada: "En ‘Mil ojos esconde la noche’ he intentado dar lo mejor de mí mismo como escritor"

El escritor presenta este miércoles a las 19.00 horas en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés el primer volumen de su última novela, ‘Mil ojos esconde la noche’, titulado ‘La ciudad sin luz’, una obra publicada por Espasa. En este trabajo se centra en la comunidad de artistas, escritores y periodistas españoles residentes en París durante los años 1940 y 1941. El manuscrito original, de 1.600 páginas escritas a mano, se ha dividido en dos partes. El desenlace de esta historia, bajo el título de ‘Cárcel de tinieblas’, saldrá en la primavera del año que viene.

-En esta historia recupera a Fernando Navales, personaje de su novela ‘Las máscaras del héroe’ (1996), ¿por qué decide hacerlo ahora?

Llevaba mucho tiempo queriendo resucitar este personaje. Cuando me puse a investigar sobre los escritores y artistas españoles en el París ocupado por los alemanes descubrí que hubo un grupo muy grande y me di cuenta de que podía recuperar el espíritu de 'Las máscaras del héroe'.

-¿Cómo es Fernando Navales? ¿Ha evolucionado desde entonces?

Ha vivido el fracaso, es un hombre que no ha conseguido triunfar como escritor, que ha sido apartado también dentro de las jerarquías de falange y se ha convertido en un resentido. Tiene el deseo de devolver el golpe que ha sufrido y cuando le encomiendan esta misión piensa que ha llegado al fin la hora en que pueda resarcirse y hacer con otros lo que hicieron con él. Pero, a pesar de ser malvado, de vez en cuando tiene alguna debilidad y también tiene una mirada esperpéntica, humorística, que creo que, pese a su maldad, le hace atractivo a los ojos del lector.

-¿Cómo nació esta novela?

Nace de otro libro que escribí hace unos años, la biografía de la escritora catalana Ana María Martínez Sagi. En él, traté de reconstruir minuciosamente la vida de esta escritora y, para ello, acudí a muchos archivos. Ella vivió en Barcelona durante su juventud, pero se tuvo que exiliar tras la guerra civil y vivió en diversos países, entre ellos, Francia durante los años de la ocupación alemana. Cuando busqué información sobre ella me di cuenta de que había otros personajes interesantes. Encontré materiales desconocidos, expedientes policiales que hablaban de cómo había sido la vida de los artistas españoles en París. Vi que ahí había una novela muy interesante que nadie había escrito. Así, me metí en esta historia y fui construyendo todo ese mundo de los españoles en París durante esos años de la Segunda Guerra Mundial.

"El París de los años 40 es un momento cumbre de la historia del siglo XX, es muy revelador"

-¿Qué importancia tiene este momento en la historia?

Creo que es uno de los momentos cumbre de la historia del siglo XX, en el sentido que es muy revelador de muchas cosas. El hundimiento de Francia nos está hablando de una Europa corrompida. Francia presumía de tener el ejército más poderoso del mundo, pero la realidad es que se derrite cuando Alemania ataca. Y esto es muy impresionante, de igual forma que es el ver cómo el pueblo francés se somete completamente a la esclavitud y dominio de los alemanes sin resistencia. Por otro lado, estaba el fenómeno de los españoles en ese París. Muchos se habían ido tiempo antes porque era la capital de las artes y las letras y otros en busca de refugio. La combinación de estos dos elementos me hizo ver en el París de los años 40 una fuente maravillosa para una aventura literaria de este tipo.

-¿Cómo llevó a cabo el proceso de creación?

Con todo ese material que conseguí me lancé a la escritura. Ha sido muy intensa, la verdad. Estamos hablando de una novela de 1.600 páginas. Está ya todaescrita, pero se publica en dos entregas. He estado muy entregado a la historia y me he mantenido totalmente volcado en ella durante mucho tiempo. La documentación y la escritura han sido tres años muy agotadores en los que he procurado dar lo mejor de mí mismo como escritor. Creo que lo he conseguido, al menos esa era mi aspiración.

"Quería mostrar personajes importantes de la cultura española con sus debilidades"

-¿Qué era lo que más le interesaba reflejar?

Mostrar el lado oculto de la historia. Sobre la época contemporánea tenemos unas ideas muy esquemáticas, con una línea nítida que distingue a los buenos de los malos, a los nobles de los villanos y a los valientes de los cobardes. Y la realidad es que la vida es una infinita gama de matices. En una coyuntura como esta, tan turbia y ambigua como son los años de la ocupación alemana en París, es realmente donde ves esa variedad, que a mí es lo que verdaderamente me interesa. Me apetecía mostrar personajes como Picasso o Gregorio Marañón, que todo el mundo los viera como 'grandes hombres', pero mostrarlos en sus debilidades. Presentar a tipos mitológicos dentro de la cultura española en sus momentos de flaqueza.

-En el libro aparecen algunas escenas complicadas, escatológicas, violentas… ¿Cuál fue la más difícil de abordar?

En contra de lo que pueda parecer, tal vez lo más difícil son los momentos más tiernos o luminosos, porque es ahí donde tiene que asomar la temperatura humana de los personajes, las debilidades, incluso esos momentos de ternura o de donación de una persona. Esto es lo que más difícil me parece a mí desde el punto de vista literario.

-¿Cuándo sale la segunda parte?

Creo que en primavera de 2025, entre marzo y mayo. La novela continúa la acción en París durante la Segunda Guerra Mundial. En esta primera entrega se cuentan los años 1940 - 1941 y en la segunda parte 1942 - 1943 y parte del 44, hasta el desembarco de Normandía. Es también una novela coral, con muchos personajes, aunque van decreciendo muchos de ellos, porque van abandonando París a medida que la guerra se va poniendo peor para los alemanes y la situación en la ciudad se vuelve más difícil. Tal vez es más oscura que esta primera parte, pero es una continuación natural.

