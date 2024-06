Llega la sexta edición del Festival de Fanzines de Zaragoza 2024

La VI edición del Festival de Fanzines de Zaragoza 2024 tendrá lugar el próximo domingo día 23 de junio, de 10.00 a 14.00 horas. Este año, repiten ubicación en el Centro Cívico Delicias. Este evento es una muestra dedicada al fanzine, al cómic y a la ilustración organizado por Victor Romano (librero de la librería El Armadillo Ilustrado) y en esta edición se le suma El Hombre Picaraza (editor de la revista de cómic infantil Adoquín).

En la librería El Armadillo Ilustrado han apostado desde siempre por los fanzines. Así nació en 2017 el Festival de Otoño, que a partir de la segunda edición pasó a llamarse Festival de Fanzines.

Este evento surge con la finalidad de dar a conocer y potenciar el trabajo de autores y creadores que se dedican al mundo de la autoedición, el cómic y la ilustración. Quiere servir tanto de punto de encuentro entre público y autores, como fecha de referencia para la publicación de nuevo material.

Durante la realización del festival se realizarán talleres de cómic (gratuitos) para niños y niñas y la batalla de dibujantes (una especie de concurso de dibujo en directo que vota el público), entre otras cosas.

Es un escaparate para la difusión y el conocimiento de los fanzines. Un espacio para divulgar y profundizar en el trabajo que hay detrás de las publicaciones independientes. Además hay un contacto directo con autores, ilustradores, editores y creadores de estas publicaciones que normalmente surgen al margen del sector editorial.

Desde la organización quieren consolidar el evento en el calendario de actividades relacionadas con el cómic en la comunidad, como el Salón del Cómic de Zaragoza (diciembre), el Huescómic de Huesca (septiembre) o el Subterfest de Teruel (abril).

Este año, han aumentado el número de expositores. No solo vienen de Zaragoza, Huesca y Teruel, sino también de ciudades como Madrid, Barcelona, Toledo, Zamora, Galicia y Extremadura.

Estos son algunos de los expositores que ya están confirmados; Tebeo de Piña, ZGZ Fear, Arde Espacio Creativo, Revista Adoquín, El Armadillo Ilustrado, Javier Aquilué (Escuela de Artes de Huesca), Lázaro Totem (Madrid), Malavida (Editorial Cornoque), José Antonio Rubio (AfterComic), Mikelodigas, Cómics y Cigarrillos, Daniel Cruz (Que cojones me cuentas colega, Madrid), Galien Soup, Laura Manso (Soul Dafne), Olga Trenc, Leyre Lardiés, Ana Albarés, One piece of watermelon, Rubén Blanco, Pasku, Equipo Peblo, Julio García Sariñena, Aura Crow, Rubén Pagán (Weird Comix, Barcelona), Julsen Moos, Elena Rovira, Ignacio Ochoa, Laura Sanz, Cristina Lorente Gil, Javier Blancas, TTZ, Martha Quemada (Scuquibur, Logroño), Esra, Luis CsComics, Agnés Lorenzo Sancho, The Last Sweet Sons, Diego Miragro, Josas Ariño, La Fince (Desarraigo, Extremadura), Yesika Palmar, Daniela Bermúdez (Toledo), Elena Álvarez (Tears of Fear, Zamora), Lucía Naval y Mao Moreno.