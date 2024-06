Jorge Pueyo: "Aunque sea con otro nombre, el festival Periferias volverá"

La cancelación de Periferias sigue coleando medio año después de que Vox vetara el festival a cambio de su apoyo a los presupuestos en el Ayuntamiento de Huesca. El diputado de Chunta Aragonesista adscrito al grupo parlamentario de Sumar, Jorge Pueyo, ha anunciado este jueves en el Congreso que presentará una proposición no de ley para pedir al Gobierno que apoye económicamente a las localidades oscenses que se han postulado para acoger la emblemática cita cultural tras su cancelación. Pueyo ya emplazó hace tiempo al Ministro de Cultura, Ernest Urtasun (también de Sumar), a buscar soluciones ante la supresión del que ha sido uno de los emblemas culturales de Huesca tras 23 ediciones en marcha.

Lo que ya tiene claro el portavoz aragonesista es que el festival no podrá mantener su denominación, pero al menos se aspira a resucitar la filosofía y la esencia de la cita. «El Periferias volverá, aunque tenga otro nombre porque Vox ha secuestrado la marca», ha subrayado Pueyo en una rápida comparecencia en el Congreso.

El diputado de CHA no ha concretado las localidades que podrían acoger ese festival sustituto del Periferias. No obstante, los ayuntamientos de Ayerbe, con el alcalde socialista Antonio Biescas al frente, y de Almudévar, donde el PSOE gobierna en coalición con CHA, ya se ofrecieron el pasado diciembre a «salvar la identidad» del festival si el consistorio de Huesca no asumía su organización. Según ha podido saber este diario, los dos municipios mantienen muy viva su apuesta y la próxima semana plantearán dos mociones en este sentido.

Jorge Pueyo, este jueves en el Congreso. / CHA

Tal y como ha dicho Pueyo este jueves, las localidades interesadas desarrollarían la cita junto al equipo organizador que ha impulsado las últimas ediciones del Periferias. «Lo que pedimos ahora al Gobierno es que apoye económicamente a esas localidades», ha indicado el portavoz aragonesista, que ha confiado en una pronta resolución: «Espero que la semana que viene haya buenas noticias. De hecho, estamos trabajando para que (el festival) vuelva este mismo año».

Pueyo ha criticado a Vox y al PP por cancelar un festival que convirtió a la ciudad de Huesca en "una referencia de las artes y de la cultura de vanguardia" durante 23 años. "Desde el primer día en que el Periferias fue censurado por la extrema derecha de Huesca, nos comprometimos a recuperarlo y hoy me vuelvo a comprometer con los oscenses y los aragoneses a que vuelva", ha reiterado.

El origen de la polémica

Vox lo dejó muy claro ya en la campaña electoral. Su apoyo a cualquier pacto de Gobierno en el Ayuntamiento de Huesca debía pasar por una condición «innegociable»: la eliminación del festival Periferias. Al final, el PP cedió y uno de los emblemas culturales de Huesca llegó a su fin.

La razón de su veto: que el festival solo servía «para regar a culturetas progres con cientos de miles de euros», una afirmación que, según ha indicado Pueyo, demuestra «el nivel cultural de la ultraderecha española».

Tras la polémica surgida por la cancelación, el Ayuntamiento de Huesca anunció en enero que quería rediseñar toda su política cultural, y para ello apostó por un proceso abierto a la sociedad oscense. El consistorio sigue trabajando en la fórmula definitiva que cambiará al histórico ciclo cultural por otras actuaciones, dirigidas sobre todo a los jóvenes de la capital altoaragonesa. El resultado de esa consulta a la ciudadanía no se conocerá hastas finales de 2025, cuando sea el propio Ayuntamiento de Huesca el que de a conocer la opción definitiva.