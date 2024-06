Melendi reivindica sus orígenes ante un público entregado

No ha habido sorpresas. El asturiano Ramón Melendi, Melendi a secas para casi todos, le ha regalado a sus fans en el recinto de la Expo de Zaragoza un nuevo regreso al Melendi de hace veinte años, ese que muchos repiten, como mantra, era el auténtico, el de verdad. Pues bien, Melendi decidió iniciar en octubre (precisamente en el Espacio Zity en las Fiestas del Pilar, con el mismo promotor que el concierto de este sábado) su gira '20 años sin noticias' en la que le daba la razón, de manera irónica, a esos que tanto le pedían una vuelta a sus orígenes.

El asturiano ya triunfó en Valdespartera hace apenas ocho meses pero eso no le ha impedido volver a salir victorioso de su nueva visita a la capital aragonesa (donde es ya un habitual) en la que, para ser sinceros, ha vuelto a desplegar su buen hacer y su manera de interpretar, que guste o no, engancha con un público que ha tenido muy claro que había acudido a la llamada de Melendi para bailar y cantar.

Poca mirada al presente

Así, durante la velada en la que el artista ha mirado más al pasado que al presente, mucho más, los zaragozanos (y gente de comunidades aledañas, que también la había) han disfrutado de canciones como 'El parto', incluida en el álbum 'Volvamos a empezar', 'Piratas del bar Caribe', 'Con la luna llena', 'Llueve', 'Loco' y 'Tocado y hundido'. 'Sin noticias de Holanda' y 'Caminando por la vida' no podían faltar en un repertorio que tampoco ha dejado de lado otro clásico, 'Un violinista en tu tejado'.

Así, Melendi le ha regalado al público lo que había ido a buscar y, aunque es ya un clásico en la comunidad (no hay que olvidar que, además, también actuará este verano en Lanuza dentro de Pirineos Sur), ha demostrado que su poder de movilización continúa intacto. Y si no solo había que pasarse por la plaza Lucas Miret. Una mirada al pasado que ha estado más viva que nunca hacia un presente en el que el artista no para de crecer y ya se ha convertido en un artista de referencia en España.