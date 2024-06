Naiara y Juanjo brillan en la noche de los cachirulos de ‘Operación Triunfo’

La comunión de los artistas con el público es quizá lo más difícil de conseguir. Hay muchos que se pegan años intentando atraer a miles de personas y nunca lo consiguen. A otros les basta con salir al escenario acompañados de los aragoneses Naiara y Juanjo (de 'OT') para ser recibidos cachirulos al aire por alrededor de 12.000 personas que por momentos (en casi todos para ser sinceros) han sido solo una voz ovacionando a cada uno de los artistas (a todos), gritando y coreando canciones de todo tipo. Alguien dijo no hace mucho que 'Operación Triunfo' ha hecho mucho más que cualquier otra cosa por la educación musical en este país. Con matices (todo los que se quieran), pero quizá tuviera razón.

Solo desde ese prisma (y, por supuesto, desde el fenómeno fan) se puede entender que el público haya coreado tanto 'Libertad' (canción de Nil Moliner con la que se abrió el concierto y que cantaron en grupo los 16 concursantes de 'Operación Triunfo') como 'River deep, mountain high'; 'A song for you', 'Sweet Caroline', 'Cuando zarpa el amor', '¿Y cómo es él?', 'Díme', 'Corazón hambriento' y 'Slomo' solo por citar algunas. Casi daba igual quien las cantara porque aunque obviamente (como todo fenómeno fan) cada uno tenía sus favoritos, todos sumaron ayer ovaciones increíbles.

Unanimidad de coros

De hecho, seguro que si los artistas originales vinieran a cantar esas canciones en un concierto a Zaragoza no conseguirían tal nivel de unanimidad de coros. Cosas de la exposición mediática y del fenómeno en que se ha convertido 'Operación Triunfo 2023'... de la mano, sobre todo en Zaragoza, de Naiara y Juanjo. Aquí sí que no hay debate posible. Ambos han sido los protagonistas absolutos de la noche. Jugaban en casa y no solo han demostrado su valía sobre el escenario sino que el público se ha volcado con ellos a un nivel que rozaba la locura en determinados momentos. De sus bocas se han podido escuchar temas como 'God only knows', 'A tu vera', 'La vida moderna', 'El patio', 'Unholy' (todos estos para Juanjo bien en solitario o acompañado) y 'Tómame o déjame', 'Salvaje', 'Para no verte más', 'Corazón hambriento' (una de las más esperadas de la noche por ver si había por fin beso entre la aragonesa y el uruguayo Lucas) y 'Let’s get loud' de parte de Naiara.

Nadie sabe si los 16 artistas tendrán futuro en la música, si tendrán una carrera larga o corta, si Naiara triunfara y romperá el maleficio de los ganadores de 'Operacion Triunfo' o si Juanjo volara tan lejos como parece sin olvidarse de sus raíces. Lo que sí ha quedado claro es que la 'OTmanía' ha vuelto y tiene pinta de que lo ha hecho para quedarse.

Público variopinto

El público que se ha juntado en la explanada de la Expo (el escenario se ha colocado junto a la escultura del Palacio de Congresos) ha sido de lo más variopinto. Las primeras filas, obviamente, estaban ocupadas por esas personas que llegaron a hacer fila ya el jueves por la mañana, pero en la parte trasera eran muchas las familias que estaban disfrutando del concierto incluso con niños bastante pequeños. En 12.000 personas, sin duda, caben muchos perfiles y muchas proyecciones pero de una cosa no hay duda, Juanjo y Naiara son auténticas estrellas en su comunidad.