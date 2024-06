Ara vuelve a desplegar su alfombra amarilla con el festival de cine La NuEra

El viernes 28 de junio y el sábado 29 de junio el pueblo de Ara volverá a acoger por cuarto año consecutivo la Muestra de cine para la nueva era rural La NuEra. El evento, organizado por 3piedras, la organización cultural radicada en Ara, continúa trayendo una vez más estrenos de cine de temática rural a este pequeño municipio de la Jacetania.

En esta ocasión, se proyectarán las películas 'As Neves' y 'Los pequeños amore's, dos largometrajes que desde su salida a cartelera hace escasos meses han cosechado un gran reconocimiento de público y crítica. Las directoras de ambos filmes Sonia Mendez ('As Neves') y Celia Rico ('Los pequeños amores'), asistirán a presentar sus creaciones acompañadas de las actrices principales: Andrea Varela ('As Neves') y María Vázquez ('Los pequeños amores').

Como ya es tradición en La NuEra, antes de la proyección de las películas tendrá lugar la entrevista que la presentadora del programa 'Historia de nuestro cine' de La2 Elena S. Sánchez realiza a los protagonistas sobre el remolque de tractor, insignia de la muestra.

Un drama adolescente

'As Neves' es un drama adolescente ambientado en un pequeño pueblo de Galicia que comienza cuando una alumna de instituto de la que se ha filtrado un vídeo sexual desaparece en mitad de la peor nevada que ha vivido el pueblo. La película, estrenada en cines el pasado 10 de mayo, está convirtiéndose en un fenómeno de público.

Por su parte, 'Los pequeños amores' narra la historia de una madre y una hija en una masía a lo largo de un verano. Esta película íntima, sencilla y universal habla con humildad de la relación entre madre e hija magistralmente interpretada por las actrices María Vázquez y Adriana Ozores.

Blanca Martínez, Elena S. Sanchez y Beatriz Bañales durante el acto de apertura de la muestra en 2023. / LA NUERA

El viernes 28 de junio a las 18.30 tendrá lugar la tradicional gala de apertura de la muestra de la mano de Elena S. Sánchez y Bea Bañales, directora de 3piedras. Posteriormente a las 19.30 se inaugurará la exposición 'Monesma en busca de los oficios perdidos', el homenaje que Huescómic, la jornada de cómic de la capital oscense, realizó en 2022 a este reconocido etnógrafo aragonés y que podrá visitarse en la nave de 3piedras a lo largo de todo el fin de semana. A las 21.00 y hasta que comience a caer el sol, tendrá lugar la entrevista de Elena S. Sánchez a Sonia Mendez y Andrea Varela para desgranar curiosidades sobre el rodaje y el trasfondo de 'As Neves', que aborda la hiperconexión a redes sociales de los adolescentes.

Para el sábado

En la jornada del sábado, los oficios rurales estarán abanderados por Eugenio Monesma, quien ofrecerá una charla a las 11.00 horas titulada 'Oficios perdidos y tradiciones de España'. Tras la intervención de Monesma, se celebrará a las 12.30 horas un Museo Vivo que reunirá a tres artesanas de la zona que mantienen vivos oficios como la cerámica, la construcción de instrumentos tradicionales o la talla de madera.

A las 17.00 horas se proyectará el documental 'Pioneras: Más vale mañas' con la participación de su director Vicente J. Aguilera y su productor Cirilo Comín, con un debate guiado por la cineasta aragonesa Vicky Calavia. A las 19.00 tendrá lugar el concierto del dúo La Chaminera, formado por Toche Menal y Ángel Vergara. Ambos tienen una larga trayectoria rescatando instrumentos y canciones del folclore aragonés y ofrecerán un espectáculo titulado Los sonidos de la naturaleza. Por último, a las 21.00 horas se celebrará la última entrevista de Elena S. Sánchez, en esta ocasión para presentar la película 'Los pequeños amores' con Celia Rico y María Vázquez.

Fieles a su compromiso de ofrecer cultura de calidad a un precio asequible, 3piedras continúa apostando por la entrada con aportación consciente a partir de 3 euros al día.