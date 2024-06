Crítica de 'El perfume blanco de los días': Jorge Martínez culmina su tríptico poético entre la plenitud y la búsqueda

Al comenzar a leer 'El perfume blanco de los días', el más reciente libro de poemas publicado por Jorge Martínez, resulta inevitable recordar sus dos anteriores entregas poéticas, 'General invierno' y 'Tanto por destruir'. No es solo porque los tres libros están editados en la colección Olifante de poesía, sino porque los tres parecen configurar un tríptico que posee un hilo conductor coherente.

El libro, no obstante, se abre con una contemplación plena donde “hoy no va a morir nadie” que no aparecía en otros poemarios. Es también en ese momento donde se introduce ese color blanco que inunda el libro (incluso en su portada) y cuyas pinceladas en momentos estratégicos le dan ligazón a los poemas. Otro tema que introduce Jorge Martínez en este libro es el del amor, no tan habitual en el pasado, en poemas donde no es necesario que se explicite el sentimiento, junto a otros donde se convierte en columna vertebral y musical de los versos, dando pie a la rima.

Sin brusca transición

Pero estos temas más novedosos confluyen con otros ya mostrados por el autor en anteriores entregas, de manera que esa claridad con que comienza va dejando paso a otros tonos más apagados pero sin brusca transición, lo mismo que la luz de un día declina sin dramatismo. Así, de esa plenitud inicial embriagadora se pasa a otra más serena, en la que se invita a “aceptar, solo aceptar”. Desde esa perspectiva Jorge Martínez le habla a un tú que es él mismo, y por extensión cualquiera que quiera acompañarlo en ese lugar del que recuerda que “cuanto más abajo, / más cerca el mundo”.

También apela el poeta a un tú en el poema más largo del libro, justo antes de llegar al hermoso final, y que refleja los preparativos de un viaje que, aunque no se sepa bien si va a tener un final luminoso, sin duda merece la pena emprender. Jorge Martínez lo hace a lo largo de todo este libro, y mueve sus pasos el afán de nombrar las cosas, que en poesía se convierte en capturar imágenes que las recreen, incluso cuando se trata de escribir el silencio.

'EL PERFUME BLANCO DE LOS DÍAS'

Jorge Martínez

Olifante Ediciones de Poesía

61 páginas

