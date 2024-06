Modelo y Elem revolucionan Barbastro

Modelo y Elem prometían días atrás en sus redes sociales que su paso por el festival Polifonik Sound no se iba quedar únicamente en sus respectivas actuaciones sobre el escenario, ya que compartían cartel. La ocasión merecía algo especial y, por eso, los músicos aragoneses hicieron coincidir el estreno de su nueva colaboración con el fin de semana del festival, y compartieron con los barbastrenses su particular adaptación de la canción ‘Sargento de hierro’ de Morgan, que Modelo y Elem llevan sin complejos al terreno más bailable y festivalero marca de la casa. Un homenaje a una de sus canciones favoritas y una buena oportunidad para disfrutar de la colaboración de dos de las propuestas más activas del momento.

“Existe una conexión muy bonita porque a los tres nos encanta hacer cosas nuevas, experimentar con sonidos, compartir buenos momentos con personas que suman y, sobre todo, no parar ni un momento”, afirma Elem. En cuanto a su experiencia en el Polifonik, Jorge y Batz (Modelo) se mostraron emocionados por el cariño que recibieron del público: “Nos encanta el resultado de la 'cover' con Elem y queríamos celebrarlo juntos con la gente de Barbastro, que nos ha tratado de forma increíble y no ha parado de cantar con nosotros”, explican. No es la primera vez que Modelo y Elem suenan juntos. De hecho, el dúo zaragozano invitó a la cantante a colaborar en uno de sus temas en su concierto del pasado 1 de marzo en Zaragoza, en el que llenó la sala Oasis.

Ya en redes sociales

La canción está disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado viernes 28. Los incombustibles Modelo acaban de publicar ‘Espera’, en colaboración con Carmen 113. Elem, por su parte, está dando a conocer algunos de los singles que darán forma a su próximo LP, previsto para el último trimestre del año (el más reciente, ‘Esto también pasará’).