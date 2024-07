El Bosque Sonoro lanza un crowdfunding para recuperar las pérdidas causadas por la DANA

Las lluvias torrenciales que sacudieron la localidad de Mozota la madrugada del sábado 8 de junio al domingo 9, hicieron que los conciertos previstos para el domingo (entre los que se incluía Amaral, en su única actuación en Aragón este año) tuvieran que cancelarse. Tres semanas después de lo sucedido, El Bosque Sonoro lanza un crowdfunding para intentar recuperar parte de las pérdidas causadas por la DANA y poder así continuar con el proyecto cultural en el futuro. “El bosque estuvo inoperativo e inaccesible durante una semana después de lo sucedido y no pudimos entrar a limpiar y recuperar los equipos hasta varios días después. Durante este tiempo hemos contado con diferentes empresas que nos han acompañado en todos los trabajos de limpieza para volver acceder al recinto y recuperar todo”, cuenta Víctor Domínguez, portavoz de OCRE y uno de los creadores de El Bosque Sonoro. El crowdfunding ya está en marcha y se pueden realizar las donaciones a través de la plataforma Goteo en este enlace: goteo.cc/mozota

El dinero recaudado de esta microfinanciación servirá para hacer frente a los gastos y necesidades que no pueden ser cubiertos por los seguros de cancelación y responsabilidad civil con los que cuenta el festival. Estos gastos son los derivados de los días extra de trabajo de personal para montaje y desmontaje, ya que no se pudo acceder a las zonas afectadas en el tiempo que estaba previsto. Durante estas semanas se ha tenido que limpiar, sustituir y reponer el material, así como acondicionar los terrenos con personal y maquinaria especializada. Además, el objetivo es poder rehabilitar y acondicionar el entorno para que estas lluvias no produzcan en el futuro tanto daño como el que han ocasionado.

“Nos hemos sentido muy queridos y acogidos durante estas semanas por todas las personas que siguen este proyecto y que iban a asistir el domingo a los conciertos y finalmente no pudieron, con todos los contratiempos que eso genera. Recibimos muchos mensajes de apoyo expresándose su voluntad para ayudarnos e incluso diciéndonos que no querían la devolución del dinero. Estamos muy felices por la respuesta del público”, explica Domínguez.

Pero este crowdfunding pretende ir más allá y con el dinero recaudado se pretende impulsar este lugar como un espacio comunitario de creación y desarrollo de proyectos culturales en el entorno rural. Para ello, es necesario seguir mejorando y acabar de aislar los contenedores (Los Nidos) que ya sirven de zona de trabajo, camerinos y producción durante los eventos culturales y a su vez de espacio de trabajo compartido (co-working) para toda la población durante todo el año. “La posibilidad de estar conectados y poder trabajar y desarrollar proyectos desde aquí es fundamental para poder seguir creciendo. Es motor e impulso y no debemos abandonarlo”, afirma Domínguez. Y es que, una de las mejoras más importantes que se puede llevar a cabo es dotar de servicios el espacio de El Bosque Sonoro: acercar la luz de red y así poder realizar los eventos de forma sostenible, con menor impacto y en condiciones de seguridad. “El día de las lluvias los generadores se apagaron por seguridad y nos quedamos sin luz durante toda la noche. Tener garantizado un suministro mínimo nos ayudaría en casos de emergencia, y facilitaría la realización de eventos culturales a bajo coste”, explican. Además, desde El Bosque Sonoro quieren formar parte de la comunidad energética de Mozota CEM, una cooperativa creada en el pueblo recientemente para ser autosuficientes en el consumo de energía y contribuir a sus beneficios sociales y medioambientales.