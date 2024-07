El concierto de Bunbury en La Romareda inicia su cuenta atrás

La cuenta atrás ya ha comenzado para los miles de fans que asistirán este próximo sábado al concierto de Enrique Bunbury en La Romareda. De hecho, ya se ha empezado a montar el escenario y los operarios trabajan para que todo esté listo de cara a una actuación que se espera con los brazos abiertos.

No hay que olvidar que el cantante aragonés no actúa en directo en su ciudad natal desde el 16 de diciembre de 2017, cuando lo hizo en el pabellón Príncipe Felipe. Por todo ello, la expectación es máxima y el exvocalista de Héroes del Silencio está cerca de colgar el cartel de no hay entradas (se prevén unos 30.000 asistentes).

La actuación comenzará a las 22.00 horas. Será la segunda que Bunbury ofrece este año en España tras su gran triunfo el pasado sábado en el Wizink Center de Madrid, donde congregó a 17.000 personas. Este pasado mes de junio, el zaragozano también ha actuado en ciudades como México DF, Los Ángeles o Nueva York dentro de una minigira que abordó en dos fases (cinco conciertos en invierno y cuatro en verano).

En sus últimos cinco 'shows', Bunbury ha repetido el mismo repertorio, cimentado sobre todo en su nuevo disco, 'Greta Garbo', y en 'Expectativas' (2017). Así, en Madrid arrancó con 'Nuestros mundos no obedecen a tus mapas', 'Cuna de Caín', 'Despierta' y 'Hombre de acción', para posteriormente interpretar otros de sus grandes temas como 'El rescate', 'El extranjero', 'De todo el mundo', 'Lady blue' o 'Infinito'. Sin olvidar tres grandes clásicos de Héroes del Silencio como 'Entre dos tierras', 'Maldito duende' o esa joya versionada de Más Birras titulada 'Apuesta por el rock and roll'.

Bunbury estará acompañado por Los Santos Inocentes, su banda en estos últimos años y a la que se ha sumado en esta gira la aragonesa Erin Memento, que tocará la guitarra, los teclados y realizará coros.

Aún quedan entradas a la venta

Las entradas para el 'front stage' y para la pista ya están agotadas, pero aún quedan para las gradas a un precio de 77 euros en Ticketmaster.

El concierto será especial porque justo un día después comenzará la demolición parcial de La Romareda. También porque supondrá la reaparición de Bunbury en su ciudad natal tras sus problemas de garganta. Esta minigira ha despejado los fantasmas de su adiós a los escenarios, aunque el aragonés ya no se plantea giras tan extensas como las de antes.

«Seguiré haciendo conciertos selectos, una gira tan extensa como las de antes, de uno o incluso dos años, no entra en mis planes ahora mismo», dijo el pasado septiembre en una comparecencia de prensa. Sus palabras confirman no obstante que el artista también podrá presentar sobre las tablas su próximo disco, el cual se pondrá a grabar después del concierto de Zaragoza.