Jorge Usón: "La cultura nos protege de las tiranías, no solo del aburrimiento"

El aragonés Jorge Usón demostró el pasado lunes que su talento no tiene límites al recibir su cuarto Premio Max, esta vez como Mejor autor revelación por 'La tuerta'. Este reconocimiento marca un punto de inflexión en la carrera de Usón, siendo su primer trabajo en la dirección y creación de una obra.

Recibir el premio significó mucho para el actor aragonés, no solo a nivel personal, sino también profesional. «Supone una alegría enorme y un aliento para seguir viajando con 'La Tuerta'. Este reconocimiento es un impulso para continuar explorando y experimentando en el teatro», destaca a este diario el actor.

La gala fue un momento lleno de emociones para el aragonés, quien estuvo acompañado por la actriz protagonista de su obra, María Jáimez, y su socia Carmen Barrantes, cofundadora de la compañía Nueve de Nueve Teatro. «Viví la velada con toda la emoción del mundo. Estar rodeado de personas que han sido fundamentales para la creación de 'La tuerta' hizo el momento aún más especial», expresa Usón. La presencia de su equipo fue un recordatorio del trabajo colectivo y la dedicación compartida que se ha invertido en la obra.

La obra 'La Tuerta' nació de un encuentro creativo entre Usón y María Jáimez. «María y yo nos embarcamos en una travesía de más de un año, investigando diferentes lenguajes y ejercicios teatrales. Ella actuaba como canal, y yo transcribía y organizaba todo el material. Fue un proceso de absoluta libertad, sin pensar en un resultado específico», recuerda Usón.

Usón, conocido principalmente por su trabajo como actor, se aventuró en la escritura para dar forma a todo lo que había surgido en la sala de ensayos. «Había que plasmar todo lo que habíamos expresado y explorado. Decidí cambiar de herramientas y adentrarme en lo desconocido, aunque conociendo bien el oficio». La experiencia de escribir ha sido «muy gratificante», aunque destaca que requiere de ciertas condiciones: «La posibilidad de ensayar y probar con actores, y contar con tiempo y dedicación». «No escribo en mi casa, escribo en el escenario», detalla.

Durante su discurso de agradecimiento, Usón hizo una mención especial a su equipo, subrayando la importancia de saber rodearse de las personas adecuadas. «Una de las cosas más importantes de la vida es saberse juntar bien. La obra era muy exigente porque es muy estética, todo debe estar al detalle. Cada gremio que compone la producción ha sido magnífico y amoroso desde el primer día. Aman lo que hacen y arrimaron el hombro sin ninguna garantía de nada. Somos un escuadrón», destaca.

Usón desvela que 'La Tuerta' volverá a Zaragoza, respondiendo a la invitación del Centro Cultural Río Ebro para Navidad y también visitará Zuera en octubre: «Siempre que nos quieran, responderemos. La conexión con el público aragonés es fundamental para nosotros».

«De la casa natal nunca se sale del todo», confiesa Usón, que a pesar de haberse trasladado a Madrid en busca de «crecimiento artístico y personal», mantiene un fuerte vínculo con su tierra. «Apoyo a las causas aragonesas cuando me lo piden y trabajo aquí siempre que puedo bajando las exigencias. Y lo hago con orgullo dentro y fuera de Aragón. Por eso me duele la gran cantidad de exiliados culturales y de artistas independientes con gran talento que malviven a la intemperie con una precariedad indigna. Hay desesperanza y eso es muy duro. Los ciudadanos fiscalizamos poco a nuestros gobernantes. Se nos olvida que la cultura nos protege de las tiranías y de la corrupción, no solo del aburrimiento», reflexiona el dramaturgo.

Mirando hacia el futuro, Usón se muestra entusiasmado con sus próximos proyectos. Se acaba de estrenar la serie 'Las Largas' Sombras en Disney+. «Pronto vendrán la serie 'Las Abogadas' y la película 'Nosotros' de Helena Taberna. Las espero con ganas», concluye.