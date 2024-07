El Teatro Arbolé programa en sus matinales 'La gota aventurera', 'Los tres cerditos' y 'La isla del Tesoro'

El Teatro Arbolé de Zaragoza vuelve a la carga en este mes de julio para alivio de padres y abuelos y programa varias funciones matinales de sus obras más célebres para el público infantil y familiar. Sin ir más lejos, este mismo miércoles 3 de julio a las 11.00 horas, pondrán en escena 'La gota aventurera', la última producción de Arbolé. Una obra indicada a partir de los 2 años.

El de esta gota no es un viaje, son dos. Por un lado, el viaje físico y natural del propio ciclo del agua, sus diversos estados, su utilidad, su necesidad, su camino, su existencia como vapor en las nubes, su caída en forma de lluvia, su paso por los ríos y su llegada al mar. En resumen, todos esos procesos naturales que rodean el viaje sin fin de una gotita de agua. Por otro lado, este viaje, es también un viaje poético. No es una gota cualquiera, es una lágrima, por tanto, una gotita que surge de la emoción, que viene directamente del corazón.

Una gotita tan especial no se conforma y revoluciona a todos los personajes con los que se encuentra. Impulsada por los propios niños se pierde en el aire, hasta que es encontrada por su padre el viento que la teje para formar una nube. Viaja por el aire, junto con otras nubes y llueve, y moja campos y desiertos, hasta llegar al río… ¿y después al mar? No, nuestra gota, seguida por las demás se niega a llegar al mar. La Tortuga, la Ballena y el Cangrejo no saben lo que pasa.

Sin embargo, finalmente, nuestra gota y las demás aventureras fluyen hasta el mar, y desde allí vuelve al ojo de la titiritera del que ha salido, pero, de nuevo impulsada por los niños, torna a comenzar su viaje en un ciclo sin fin. Citaremos aquí a Jacques Cousteau que dijo "Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo".

La historia de 'Los tres cerditos' llegará el miércoles 10 de julio a las 11.00 horas, con su humor y sus canciones también a partir de los 2 años.

Teatro Arbolé adaptó al mundo de los títeres esta obra para iniciar a los más pequeños en el hecho teatral. Iñaqui Juárez interpreta, junto a Julia Juárez, y dirige con gran maestría este cuento tradicional que ha pasado de generación a generación a través de la comunicación oral entre padres e hijos. Esta obra ya la han visto unos 250.000 espectadores en sus más de 1.750 representaciones a lo largo de estas dos décadas. El éxito de esta obra, una hermosa y divertida versión para títeres, ha traspasado fronteras, y son varias las compañías de Argentina, Chile y Cuba que la han incorporado a su repertorio.

Y el viernes, 12 de julio a las 10.00 horas, una de piratas con 'La isla del tesoro', que está recomendada a partir de los 5 años. Fascinado por las historias de piratas, Teatro Arbolé recrea esta aventura sobre los mares y la locura de unos hombres en busca de un tesoro imaginario.

La novela de Robert Louis Stevenson, invita a surcar los mares para encontrar un torrente de personajes y aventuras. Pero, además de una trepidante trama, esta historia nos ofrece un inagotable imaginario que ha construido uno de los universos más queridos por los pequeños, los intrépidos piratas.

Las entradas cuentan con un precio de siete euros y pueden adquirirse en la página web 'www.teatroarbole.es' y en la misma taquilla desde una hora antes.