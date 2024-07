Guía útil para el concierto de Bunbury en La Romareda

La Romareda se sigue preparando para el concierto más grande que va a albergar el estadio municipal desde el reencuentro de Héroes del Silencio en octubre de 2007. Cuando se asiste a un evento de estas características, lo ideal es acudir con la mayor información posible para que todo transcurra según lo previsto. Más si cabe, teniendo en cuenta que el regreso de Bunbury a su ciudad natal llenará hasta la bandera el viejo estadio este sábado. El aforo máximo se ha fijado en poco más de 30.000 personas y a día de hoy se han vendido más de 28.000 localidades, así que ya se acaricia el 'sold out'.

Lo primero que deben saber los asistentes es que las butacas de las gradas no estarán numeradas. El primero que llegue a la fila en su respectiva puerta de acceso podrá elegir el que considere que es el mejor sitio, por lo que desde la organización se aconseja no llegar muy tarde. En cada entrada aparece la puerta de acceso y solo se podrá entrar por ella para evitar aglomeraciones en una puerta en concreto. Las puertas se abrirán entre las 18.30 y las 19.00 horas, mientras que el concierto comenzará a las 22.00 horas.

El funcionamiento será el mismo para los que tengan entradas de césped. El primero que acceda podrá escoger sitio. A pie de escenario habrá unas 13.500 personas (3.500 de ellas en el 'front stage') y el resto se situarán en las gradas (obviamente no se podrá cambiar de zona).

A cada uno de los asistentes se le entregará cuando acceda un vaso gratuito que entregará en las barras para poder consumir. En total, el día del concierto unas 200 personas conformarán la plantilla de hostelería, incluidos 35 camareros con mochilas cargadas de bebidas que pasearán entre el público.

Las consumiciones, tanto la comida como la bebida, se abonarán en efectivo o con tarjeta, ya que no habrá tarjetas 'cashless' como ocurre ahora en muchos festivales. Otro dato a tener en cuenta: al estadio no se podrá entrar ni con comida ni con bebida, sobre todo para no crear aglomeraciones en los accesos.

Así avanza el montaje del concierto. / R. L. M.

Por supuesto, todos los asientos que se llevaron algunos aficionados en el último partido del Real Zaragoza han sido repuestos y el montaje del escenario avanza según lo previsto. De hecho, el promotor del concierto, Nacho Royo, ha asegurado este miércoles que la instalación concluirá el viernes por la tarde para que puedan dar comienzo las pruebas de sonido.

Según ha indicado Royo, el 60% de los asistentes serán de fuera de Zaragoza y, de ellos, en torno al 30% extranjeros. "Creemos que vamos a llegar al 'sold out'", ha subrayado Royo, que ha apuntado que el escenario, obviamente, es mucho mayor que el del Wizink Center del pasado sábado. En concreto, mide 45 metros de boca, casi 21 de fondo y 18 metros de alto. En el montaje y desmontaje van a participar 425 trabajadores.

Aún quedan entradas a la venta

El concierto que Bunbury ofrecerá este sábado en La Romareda será el más multitudinario en el estadio municipal desde octubre de 2007, cuando el reencuentro de Héroes congregó a unas 42.000 personas. El más reciente, el de Alejandro Sanz en junio de 2022, reunió a unas 20.000 ya que el escenario se instaló casi en el medio del campo. Según ha apuntado Royo, el mayor concierto que ha albergado La Romareda fue el de Metallica en 2004, con casi 45.000 asistentes.

Las entradas para el 'front stage' y para el césped ya están agotadas desde hace tiempo, pero aún quedan unas pocas para las gradas. Cuestan 77 euros y la organización recuerda que el único canal de venta oficial es Ticketmaster (todas las entradas adquiridas en otras plataformas o en reventa podrían ser falsas).