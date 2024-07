Siete horas de fila para conseguir una entrada para el concierto de Mora

“Tras la locura que hubo con Saiko no podía arriesgarme a quedarme sin entrada para el concierto de Mora”, ha relatado Iratxe Méndez. Después de colocarse como cabecilla de la fila del pasado 12 de junio, la joven de 16 años ha vuelto a repetir su gesta. Esta vez, buscaba asegurar su asistencia al espectáculo que el cantante de reguetón Mora ofrecerá el 10 de octubre en el Espacio Zity de Valdespartera. Con ese objetivo, ha aguardado desde las 8 de la mañana frente a la taquilla instalada en El Caracol, aunque las entradas salen a la venta a las 15.00. Una hora más tarde, a las 16.00, también podrán adquirirse en la web.

Iratxe Méndez y su hermano Manuel han iniciado una fila que, a pesar de sumar varias decenas de personas al mediodía, no ha sido tan masiva como la provocada por el concierto del granadino Saiko del próximo 5 de octubre. Ya es costumbre que las entradas de Espazio City desaten la locura entre los jóvenes zaragozanos, dispuestos a esperar durante horas para poder ver en directo a sus artistas favoritos. No hay que olvidar las filas kilométricas que se formaron el año pasado para comprar los abonos para los conciertos y las posteriores verbenas de las carpas de Valdespartera de las Fiestas del Pilar.

Iratxe Méndez y Manuel Requejo, primeros de la fila / El Periódico de Aragón

Los motivos de tal empeño en conseguir las entradas para el concierto de Mora son similares entre los primeros asistentes. “Me encanta el ritmo de sus canciones”, ha comentado Iratxe Méndez. Noelia Hernández, por su parte, era la tercera en la cola. En su caso, quería hacerse con un ticket ya que el año pasado no pudo disfrutar de la actuación que el puertorriqueño ofreció en el Zuera Sound: “JAusto cuando iba a salir Mora al escenario, me desmayé de la emoción. Este año tengo que conseguir verle sí o sí porque me encantan sus canciones”, ha relatado la joven de 17 años. La discografía de Mora acumula 'hits' con millones de escuchas en Spotify, como ‘La inocente’ o ‘Memorias’. Además, es colaborador habitual de Bad Bunny, para el que ha escrito éxitos como 'Te mudaste' o 'Verano sin ti'.

Pero no todas las personas de la fila eran fans adolescentes. La zaragozana que ocupaba la cuarta posición ha declarado haber madrugado “para comprar las entradas de mi nieta y sus amigas, que están de vacaciones en la playa y no han podido venir”.

Espacio Zity continúa metiéndose en el bolsillo al público adolescente, con un cartel que apuesta por el trap y reguetón. Los grupos indies Arde Bogota y Viva Suecia aportan la nota pop a la programación con su concierto del 11 de octubre. Además, el viernes 4 de octubre el festival Love the 90's revivirá la música de la década de los noventa. En las próximas semanas se revelarán el resto de artistas que se subirán al escenario de Valdespartera.