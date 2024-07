¿Se puede entrar comida y bebida al concierto de Enrique Bunbury?

La Romareda ya está lista para el concierto más grande que va a albergar el estadio municipal desde el reencuentro de Héroes del Silencio en octubre de 2007 y uno de los más importantes de la historia del campo de fútbol.

El concierto de Enrique Bunbury será el último gran acto antes del comienzo del derribo del Gol Sur, la antigua gerencia de Urbanismo y el Cubo y ya solo quedará una temporada de fútbol en La Romareda, pero sin la icónica grada.

Cuando se asiste a un evento de estas características, lo ideal es acudir con la mayor información posible para que todo transcurra según lo previsto y por eso hay preguntas frecuentes que conviene conocer.

El aforo máximo se ha fijado en poco más de 30.000 personas y el primero que llegue a la fila en su respectiva puerta de acceso podrá elegir el que considere que es el mejor sitio, por lo que desde la organización se aconseja no llegar muy tarde, ya que no están numeradas. En cada entrada aparece la puerta de acceso y solo se podrá entrar por ella para evitar aglomeraciones en una puerta en concreto. Las puertas se abrirán entre las 18.30 y las 19.00 horas, mientras que el concierto comenzará a las 22.15 horas.

¿Se puede entrar comida y bebida?

Esa es otra de las cuestiones que suele surgir en un concierto de estas características. La respuesta es que no, no se puede entrar más que una botella pequeña de agua y sin tapón para evitar posibles incidentes y agilizar la entrada. Van a pasar por las gradas y por el césped 35 camareros con una mochila de bebidas para que la gente no pierda su sitio.

¿Hay que pagar por un vaso reutilizable?

No. Se entregará de forma gratuita y solamente habrá que pagar en caso de pérdida o rotura.

¿Cómo se podrá pagar?

Aunque se ha puesto de moda en otros eventos similares un sistema de 'cashless', en este caso se podrán abonar las consumiciones con efectivo o tarjeta con total normalidad.