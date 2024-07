‘El chico de la gorra’, el viaje literario de Mike Aquarium

Mike Aquarium es conocido por crear contenido digital en redes sociales sobre sus viajes recorriendo el mundo entero. Esta vez, el rumbo de su travesía ha cambiado. Con 'El chico de la gorra' (Suma de letras), su primera novela, no solo cumple una promesa de infancia, sino que demuestra que el viaje puede ser también al interior de uno mismo. Este martes, a las 19.00 horas presentará su primer trabajo literario en el Camping de Zaragoza.

'El chico de la gorra' cuenta la historia de Áxel, un famoso creador de contenido de viajes que lleva tiempo viviendo en una furgoneta, ya que, tras morir su abuela que había ejercido de madre, decidió dejar su trabajo de comercial en una gran empresa y perseguir su verdadero sueño: convertirse en 'youtuber' y vivir de forma nómada. Sin embargo, esta idea no fue muy bien recibida por su novia y toman caminos separados.

La llegada de Aquarium al mundo literario no fue por casualidad. «Siempre quise ser escritor», confiesa. «De pequeño mi abuela me dejaba un cuaderno y un bolígrafo para mantenerme quieto cuando iba a su casa. Le decía que estaba escribiendo una novela, y aunque se reía, yo me lo tomaba muy en serio», añade el zaragozano.

Aquarium viene del mundo de los viajes y la creación de contenido digital, pero nunca imaginó que la vida le llevaría hasta ahí. Y mucho menos a la literatura. «Cuando era pequeño me dijeron que para ser escritor debía estudiar periodismo. En Zaragoza no estaba la carrera, así que tuve que buscar un plan b: estudié electricidad y gestión administrativa», relata. A pesar de no cumplir su sueño en un principio, nunca dejó de escribir.

Un viaje decisivo

Su canal de viajes empezó a ganar popularidad justo cuando su abuela falleció, un momento crucial que lo llevó a reevaluar su vida: «Estaba en Nueva York cuando me di cuenta de que no podía seguir combinando mi trabajo en una multinacional con mi pasión por los viajes. Fue allí cuando decidí dejar mi empleo y dedicarme a escribir la novela que le debía a mi abuela».

Para el zaragozano, el proceso de escritura de 'El chico de la gorra' fue una experiencia «sorprendentemente sencilla». «Escribirla fue como vomitar toda la historia de una vez. Me llevó un año y fue lo más bonito de todo el desarrollo», relata. A pesar de no ser autobiográfica, la novela está llena de elementos de su vida. «Mi abuela está presente en la obra, al igual que las calles de Zaragoza y algunos otros lugares que he visitado. Es un 60% real y un 40% ficción, aunque a veces pienso que hay más realidad de la que imaginaba», detalla.

«Escribirla fue lo más sencillo, lo complicado vino después», admite Aquarium. «Decidí autopublicar mi novela sin tener ni idea de cómo funcionaba, y fue un caos». A pesar de esos obstáculos iniciales, confiesa que «la respuesta del público fue alucinante». «A las horas de sacarlo a la venta ya había recuperado la inversión y a la semana apareció una oferta de la editorial», cuenta.

'El chico de la gorra' es una novela sobre los miedos, las desesperanzas y las pequeñas victorias, elementos que Aquarium considera «esenciales». «La novela está inspirando a mucha gente porque refleja la lucha por encontrar el propio camino, alejándose de lo que la sociedad dicta como 'la vida ideal'. Al igual que Áxel, el protagonista, muchas personas se han sentido atrapadas en trabajos estables pero insatisfactorios, y han encontrado el valor para perseguir sus sueños».

El 'youtuber' zaragozano se encuentra en un momento «muy bueno» de su carrera. Confiesa que disfruta «mucho tanto escribiendo como creando vídeos». «Para mí, ambas son pasiones que me permiten expresar y compartir mis experiencias con el mundo. Ahora, con la novela, se ha abierto un nuevo mundo de posibilidades y estoy emocionado por ver qué vendrá después», agrega.

Entre sus proyectos futuros, Aquarium menciona viajes a Berlín y Nueva York, así como la posibilidad de escribir una segunda novela. «La editorial ya me ha hecho llegar la oferta para hacer otra y quiero que así sea. Pero depende de muchas cosas y, también, a la vez lo tengo que compaginar con mi pasión y mi trabajo que son los viajes», concluye el zaragozano.