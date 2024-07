EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sortea dos entradas dobles para asistir al tributo a Tina Turner

Tras su éxito en 2022, el mejor tributo a Tina Turner vuelve a Zaragoza. El Teatro Principal acoge un espectáculo protagonizado por Justine Riddoch, la cual estará acompañada por un equipo de músicos y un cuerpo de baile excepcionales que interpretaran los temas originales de la artista norteamericana.

Por ello, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sortea a dos entradas dobles para tener la oportunidad de disfrutar un espéctaculo único el viernes, 12 de julio. Participar es muy sencillo. Solo es necesario rellenar el formulario que aparece al final de esta información, antes del jueves, 11 de julio, a las 17:30.

Un evento único

Totally Tina, surge en 2008, después de una actuación estelar en el programa de Reino Unido, “Stars in Their Eyes”. Desde ese momento, su trayectoría ha contado con el apoyo de la prensa y el público, permitiéndole obtener numerosos premios.

Participa ahora en el sorteo y ten la oportunidad de cantar grandes éxitos como Simply The Best o What’s Love got to do with it? Con el reconocido como el mejor tributo a Tina Turner, podrás disfrutar de coreografías originales y un vestuario que recrea los vestidos originales de la cantante norteamericana. ¡Mucha suerte!