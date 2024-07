‘Totally Tina’ rinde tributo a la estrella del rock en el Teatro Principal

'Totally Tina', el musical que tributa a una de las mayores figuras mundial del rock y del soul, Tina Turner, regresa al Teatro Principal (ya estuvo en diciembre de 2022) hasta el domingo (todos los días a las 20.00 horas menos el último que será a las 19.00 horas) para cerrar la temporada del espacio escénico más importante de Zaragoza.

Canciones como 'Simply the best', 'Private dancer' o 'What’s Love got to do with it?' volverán a sumergir a los zaragozanos quizá en el mágico concierto que dio la diva en La Romareda hace ya más de 30 años (en 1994). Reconocido como el mejor tributo a la artista, 'Totally Tina' acumula desde hace años un gran éxito que se debe sobre todo a la voz de Justine Riddoch, un sonido realista, un equipo de bailarines potentes que recrea las coreografías originales y un vestuario que reproduce fielmente los vestidos que Turner lucía sobre el escenario.

Avalado por la artista

Tributos a su figura los hay a cientos por todo el mundo, pero avalados por la mismísima artista norteamericana antes de, obviamente, su fallecimiento, solo uno. Y se trata precisamente el que deslumbró ya ayer por la tarde a un Principal lleno. En ese sentido, cuenta con una experiencia ampliamente demostrable desde que su cantante protagonista, Justine Riddoch, deslumbrara a todo Reino Unido en 2008, cuando hizo una interpretación estelar en el programa 'Stars in Their Eyes', de la popular BBC.

En imágenes | Totally Tina, el mejor tributo a Tina Turner, llega al Teatro Principal / Miguel Ángel Gracia

Desde esa fecha, la vida de Riddoch cambió para siempre. Formó un 'show' completo que acompañara a su potente voz –qué mejor homenaje para una artista como Tina Turner– y empezó a girar por todo el planeta, recibiendo premios de todo tipo. «Desde aquella primera actuación en la televisión británica ha cambiado todo. Ahora cuenta con músicos de primerísimo orden, como alguno de Coldplay que viene junto a ella, además de bailarines, acróbatas, audiovisuales o proyecciones 3D. Es la recreación máxima de un concierto de Tina Turner en estado puro», explica el productor del musical Álvaro Mouriz.

Las entradas para este musical, que tiene una duración aproximada de 90 minutos, están a la venta en la web del Teatro Principal y en Ibercaja así como en las propias taquillas del teatro en horario de tarde. El precio de las mismas oscila entre los 5 y los 30 euros y, aunque hay entradas disponibles para todas las funciones todavía, muchas están ya rozando el lleno.