'Fly me to the moon': romance a la luz de la Luna y de la NASA con Scarlett Johansson y Channing Tatum

‘Fly me to the moon’ (2024) Director: Greg Berlanti Intérpretes: Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson Estreno: 12/7/24 Puntuación: * *

El título no es muy original –Clint Eastwood ya utilizó el estándar ‘Fly me to the moon’ en la banda sonora de ‘Space cowboys’–, pero resume bien los dos polos de esta película: la carrera espacial y un romance complicado. De un lado recupera la vertiente de la comedia romántica de finales de los 50, la ‘sex comedy’, pero con Scarlett Johansson en un papel más proactivo que el de Doris Day, y Channing Tatum en uno más reactivo que el de Rock Hudson.

Y por el otro habla de los preparativos del programa Apolo 11 de la NASA, fabula una vez más con la idea que el alunizaje que presenciaron millones de personas por televisión fue un engaño recreado en un plató, y encara con cierta franqueza –a través del personaje-caricatura que encarna el actor-caricatura por excelencia, Woody Harrelson– la finalidad real de aquellas expediciones lunares: demostrar que los estadounidenses podían hacerlo antes que los soviéticos para que la Luna no fuera comunista.

Cuando se inclina por la comedía romántica pura y dura, la película funciona mejor porque, entre otras cosas, Johansson tiene ‘look’ de aquella época, 1969, y encanto para este tipo de humor. La parte, entre cómica y dramática, del Apolo 11 es farragosa, y al juego final entre realidad y representación podría habérsele sacado más provecho.