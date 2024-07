Loreena McKennitt (actúa en Pirineos Sur): "Hay algo contagioso en la música celta, que atrae a mucha gente, incluso a mí"

-‘The mask and the mirror’ se publicó hace 30 años, ¿qué significó ese álbum para ti?

-Fue un viaje increíble comenzando con la historia celta en el norte hasta la costa oeste de Galicia, pero luego eso abrió la puerta a muchos otros aspectos de la historia y la literatura españolas que luego me llevaron a Marruecos. Sentí mucho interés y curiosidad por la espiritualidad y las religiones y fue maravilloso y fascinante aprender sobre las tres comunidades religiosas, judaica, islámica y cristiana que convivieron durante un período de tiempo. Y siempre estoy buscando ver a través de la historia qué relevancia contemporánea podría tener. Fue un ejercicio educativo y sirvió para encontrar inspiración para esta próxima grabación que seguía la historia de los celtas.

-¿Cuál era tu relación con España antes de este disco?

-Estuve por primera vez en el año 1981 o 82. Viajé a diferentes regiones aunque no llegué a Galicia y me enamoró. Y pasarían 10 años antes de que publicara el disco y de que hubiera un programa en la emisora nacional con Ramon Trecet que puso mucho mi música en el otoño de 1991. Así que en enero o febrero del 92 pude venir a España y hacer una gira de once o doce días incluyendo el Palau de la Música de Barcelona. Hasta entonces también había trabajado con un distribuidor más pequeño, Arpa Folk, pero en 1991 me uní al grupo musical Warner.

-¿Por qué a los españoles les gusta tanto la música celta?

-Creo que no es sólo en España. Hay algo contagioso en la propia música celta, que ha atraído a mucha gente, incluida yo misma. Nunca había escuchado música celta hasta finales de la adolescencia o principios de los 20. Y tan pronto como lo escuché, me sentí atraída instintivamente. En realidad, tiene poco que ver con el hecho de que mi historia familiar proviene de Escocia e Irlanda, sino que había algo en la música en sí. Sí creo que buena parte de lo que los españoles pueden sentirse atraídos por mi música es porque parte de ella es tradicional, pero mucho de lo que he escrito ha adoptado o incorporado varios tipos de elementos tradicionales o elementos culturales, no sólo el celta sino, por supuesto, también ha habido algo español, mediterráneo o del Medio Oriente, etc.

-¿Puede la música hacer un mundo mejor?

-En primer lugar, creo que la música es casi como una vieja farmacia. Es como una droga. Puedes elegir escucharla para ponerte de buen humor o perderlo. Y creo que hay diferentes tipos de música que relajan a las personas, las hacen sentirse conectadas. Estoy seguro de que ahora hay mucha ciencia sobre eso. Una de las experiencias más gratificantes que puedo tener es que, a menudo, hay gente que viene de todo el mundo a mis conciertos y se sientan uno al lado del otro. Y es maravilloso saber que existe algo en común que la gente puede tener a través de la música.

-¿Es una mujer espiritual?

-Como especie tenemos la necesidad de estar espiritualmente comprometidos y creo que las religiones crecieron como respuesta a eso. Pienso en otros muchos caminos que podría decir hacia esa experiencia. Pero también en los pueblos indígenas norteamericanos que tienen un compromiso espiritual muy fuerte con el mundo natural. Yo diría que estoy bastante cerca de eso. Que me siento más armoniosa y más completa cuando estoy cerca de la naturaleza. Aunque nuestra espiritualidad también puede estar formada por valores o principios muy importantes de amor y gratitud.

-¿Qué opina de la música actual?

-No escucho mucha música. Creo que la industria musical ha cambiado y eso también ha tenido un impacto en los tipos de música. Entonces, por ejemplo, cuando comencé mi carrera, me pagaban 25 centavos por canción, cedé o vinilo. Ahora a los artistas se les pagará quizás 10 centavos por cada mil reproducciones en Spotify. No existe un modelo de negocio para que los jóvenes tengan una carrera. Si comenzara mi carrera ahora, nunca alcanzaría la altura y la fuerza que alcanzó, especialmente en 1998. Pero, curiosamente, también fue el momento en que apareció un internet no regulado y mató a muchas, muchas industrias. La industria de la música fue una de las primeras, pero ahora son muchas industrias y también dañó a nuestros niños y ahora está en el proceso de acabar con nuestras democracias y derechos humanos. Tengo sentimientos bastante duros hacia las empresas de tecnología no reguladas y cómo han tenido tan poca consideración por las Humanidades y las Artes. Ahora tenemos la devastadora introducción de IA,... Quiero decir, realmente temo que dentro de un par de años sea muy posible que no haya protección para artistas como yo y no creo que haya un modelo de negocio viable para otros artistas futuros. Creo que es así de desesperado. Yo he hecho mi carrera y voy a estar bien financieramente, pero no tengo esperanzas de que salgan otros artistas, por eso realmente abogo por que los ciudadanos den un paso al frente y pidan a sus respectivos gobiernos que implementen rápidamente un marco regulatorio que permita y proteja. De lo contrario, para muchas personas y muchas trayectorias profesionales, será como volver a una sociedad feudal.

-¿Cuál es el significado de los premios para usted?

-Para mí, la mayor gratificación es saber que mi música ha encontrado un lugar en la vida y en el corazón de las personas. Con eso, para mí, siento que lo he logrado. No se mide en premios, dinero o fama. Es simplemente alcanzar mi misión que ha sido crear música y al mismo tiempo tal vez educarme a través de toda la investigación y las cosas que hago. Esto también tiene un impacto y un significado en la vida de otras personas.

-Es el ejemplo de independencia absoluta en la música, ¿cree que es la única manera de ser verdaderamente libre?

-Creo que al final es la mejor manera para mí porque abordo casi todo de una manera poco común. Puede que a muchos otros artistas no les resulte fácil producir su propia música. Yo, por ejemplo, al interesarme por la historia de los celtas, viajo, investigo mucho y, ya sea viajando, leyendo o hablando, estuve en un sitio arqueológico en las afueras de Ankara, tomé el tren para cruzar Siberia y demás. Así que realmente me da una idea muy personal de lo que estoy investigando, en lo que me estoy centrando particularmente, nuevamente en la historia de los celtas, y recopilo muchas imágenes e información sensorial múltiple, así que cuando entro al estudio, no siempre tengo el material escrito. Lo tengo parcialmente escrito. Es un proceso muy fluido. Es como pintar. Creo que ese no es el color correcto y no hay muchos productores que trabajen de esa manera y además, ya sabes, tal vez estas sean mis raíces celtas o mis raíces rurales porque crecí en una comunidad agrícola en el centro de Canadá. Soy muy independiente y me gusta conocer todos los ingredientes y luego forjar, ya sabes. Como cuando estás forjando hierro para saber que algo está terminado.