Félix Teira: “Una novela debe ser una explosión emocional”

El 2022 fue un año dorado para Félix Teira. En cuestión de unos pocos meses, el escritor aragonés fue condecorado con dos de los galardones literarios más importantes de su tierra: el Premio Imán y el Premio de las Letras Aragonesas. Este autor confirma que, en la batalla por el éxito, pocas armas son más fuertes que la pluma y ninguna determinación más férrea que la de un escritor por culminar una historia nueva. “Los premios siempre son un estímulo para seguir mejorando” afirma Teira. 'Milenials' es el último intento del profesor belchitano de perfeccionar el arte de la escritura.

Publicado en abril de 2024 por la Editorial Funambulista, 'Milenials' cuenta las peripecias de cuatro treintañeros que comparten piso en Zaragoza: Nathalie, una madre soltera; Marcos, un escéptico periodista cultural; Rodrigo, un neurocirujano altruista y Vega, una peluquera de lo más cotizada en la capital aragonesa. “He sido profesor durante mucho tiempo y he visto los problemas de los jóvenes. Pensaba que tenía una deuda con ellos. De ahí surge la trama de este libro”, comenta Teira. En esta novela coral abunda el diálogo, lo que le confiere, en palabras del autor, “una lectura ágil que te acabas sin darte cuenta, como un vino blanco en una tarde calurosa”.

Felix Teira (1954) nos presenta a cuatro jóvenes -tres turolenses y un valenciano- radicalmente diferentes. Sin embargo, ciertas frustraciones, como el desamor o el desencanto, golpean a todos por igual. “No estoy de acuerdo con los que creen que la generación ‘milenial’ lo ha tenido todo. Los 'boomers' hemos tenido que invertir mucho esfuerzo en nuestra educación, pero ahora la mayoría tenemos una casa, una estabilidad… En cambio, veo como los treintañeros no son capaces de acceder a un proyecto de vida como el nuestro”, aclara el premio de las Letras Aragonesas.

En él último título del escritor aragonés, las estrecheces económicas mancillan la esperanza de sus protagonistas. “El problema del dinero es especialmente evidente en el caso de Nathalie. Al ser madre, su vida es más complicada. Pagar 500 euros de guardería, además de a una niñera, le supone un gran esfuerzo”, apostilla el autor, que ha observado exhaustivamente a esta generación para interiorizar sus preocupaciones y su forma de expresarse.

Una trayectoria centrada en los jóvenes

Tras analizar a los milenials, Félix Teira ha descubierto que sus experiencias no distan tanto de las vividas por los nacidos durante el ‘baby boom’, grupo al que el propio autor pertenece. “Las mayores diferencias son externas: el móvil, las redes sociales... Pero las incógnitas como ¿conseguiré el amor?, ¿cuándo encontraré un puesto de trabajo fijo y bien remunerado?, ¿cuándo tendré piso? son eternas.

A decir verdad, el belchitano se ha afanado en guiar a la juventud durante buena parte de su recorrido profesional. Además de dedicarse a la docencia, publicó una trilogía para adolescentes entre 1995 y 1999. 'Saxo y rosas', '¿Y a ti aún te cuentan cuentos…?' y 'Una luz en el atardecer' exploran el amor, la muerte y erotismo. “Los adolescentes que yo he tratado durante veinte años eran gente que, sobre todo, necesitaban cariño y apoyo” opina el profesor aragonés.

La literatura de Félix Teira busca dar cobijo a dichos sentimientos. “Los escritores de cierta edad a lo máximo que aspiramos es a poder emocionar. Una novela debe ser una explosión emocional”, confies. Esta motivación, unida a las ansías de plasmar la realidad, impiden al autor de ‘Milenials’ retirarse del mundo literario a pesar de extensa carrera. “El virus de la escritura es indeleble, no consigo matarlo, así que seguiré escribiendo. Para mí es casi una obligación moral. Me permite ser crítico, no concibo al novelista que no analiza su sociedad. La crítica es un acicate para progresar”, concluye Teira.