Fernando Moreno, el DJ turolense detrás del éxito viral de ‘Potra salvaje’

El disc jockey y productor turolense Fernando Moreno ha revolucionado la escena musical con su 'remix' del tema 'Potra salvaje'. Este éxito, que se ha convertido en un himno para la selección española, ha marcado un antes y un después en su carrera.

La pasión de Moreno por la música y las emociones que esta transmite lo ha llevado a una carrera de casi 20 años como disc jockey. Sin embargo, fue el año pasado cuando, en medio de sus sesiones, se fijó en 'Potra salvaje' de Isabel Aaiún. «Vi que la canción demostraba mucho, que la gente se identificaba con ella», comenta. Fue entonces cuando decidió darle su toque personal, fusionándola con el estilo que más le apasiona: el 'hard dance'.

Con una visión clara, Moreno contactó con los productores del tema para asegurar los derechos y lanzar su 'remix' de manera legal. «Desde el primer momento me apoyaron porque también querían darle bombo a la canción», explica. Así, después de varios meses de trabajo, en octubre de 2023 lanzaron el tema en plataformas digitales. El impacto de 'Potra salvaje' ha superado todas las expectativas. «No me esperaba que llegara tan lejos», admite el turolense. Aunque tenía fe en que podría ser un 'hit', jamás imaginó que alcanzaría tal magnitud. «El proceso ha sido gradual, lo cual nos ha permitido asimilar el éxito con los pies en la tierra. No se ha hecho viral en una semana, llevamos desde octubre viendo su crecimiento poco a poco», añade.

Los ingredientes del éxito

Para Moreno, el éxito del remix es el resultado de múltiples factores. «La humildad con la que está hecha la canción es la clave», afirma. «La combinación de una letra poderosa que habla de perdón, empoderamiento y libertad, junto con un 'remix' enérgico, ha resonado en el público», añade el turolense, admitiendo que es una canción con la que dan ganas de bailar. Además, Fernando cree que la falta de influencias de grandes discográficas y su origen humilde también han contribuido a su aceptación.

Fernando Moreno en una sesión en Teruel. / El Periódico

Moreno siempre ha sido fanático de los ritmos 'new style hardcore', caracterizados por su velocidad y energía. «Fue una apuesta arriesgada llevar esta canción a este estilo», confiesa. Sin embargo, esa audacia ha sido parte fundamental del éxito. «Al no ser una canción comercial, creo que también ha captado la atención de la gente».

El tema del verano

«Es la canción viral del verano 100% porque ha salido de cero», destaca Moreno. Desde sus primeras sesiones en pequeños pueblos, donde la gente comenzaba a interesarse y pedir el tema, hasta alcanzar las 20 millones de reproducciones, el crecimiento ha sido constante y progresivo.

Moreno mantiene una estrecha relación con Isabel Aaiún, la cantante original. «Tenemos muy buen rollo, hablamos todos los días», comenta. Juntos han compartido la emoción de ver como 'Potra salvaje' se ha convertido en un fenómeno.

Moreno reflexiona sobre el estado de la industria musical y confiesa que «la gente cada vez aprecia más la música electrónica y los festivales están apostando mucho por los disc jockeys». Según él, España está viviendo un buen momento para este género musical. «Es una época muy buena para seguir trabajando y desarrollando nuevas ideas», manifiesta.

Moreno comenzó su carrera como disc jockey a los 16 años y lo compaginaba con su trabajo. «Ahora me dedico a esto única y profesionalmente», dice. En los últimos años, ha profundizado en la producción. Su enfoque actual es seguir creando y no vivir solo del éxito de 'Potra salvaje'. «Muchos cantantes se ponen en contacto conmigo para que les remezcle su canción», afirma, aunque siempre deja claro que no puede garantizar otro hit mundial.

El turolense tiene una agenda repleta de actuaciones por todo Aragón e incluso el país. Salamanca, Castellón, Albacete, Zaragoza, Calatayud, Zuera o Sabiñánigo son algunos de los lugares que visitará próximamente. Algunos pueblos de Teruel también se suman a esta lista, y Moreno asegura que no se va a olvidar de ellos.