Guardando las distancias: La cultura enciende la luz en Zaragoza

En un debate del estado de la ciudad eclipsado por multitud de factores externos y por la propia política municipal, la alcaldesa Natalia Chueca intentó marcar un gol anunciando dos proyectos culturales (y vendrá un tercero probablemente en las próximas fechas) sin relación el uno con el otro que a uno, a priori, le provocan emociones encontradas.

Por un lado, Chueca anunció la celebración del festival Zaragoza luce a semejanza del que existe en muchas otras ciudades europeas (nombró municipios importantes como Lyon, Fráncfort, Bruselas, Lisboa, Tallín, Eindhoven o Turín. Todas forman parte de una red llamada de Festivales de la luz a la que ahora se va a adherir la capital aragonesa. No es un invento nuevo ya que se llevan celebrando desde los años 90 con gran éxito de público. El concepto fundamental es hacer lucir el patrimonio de la ciudad creando lo que llaman un Museo de la iluminación en las fachadas de los edificios. «Sus instalaciones luminosas cuentan cada una con un mensaje, una historia, representan las inquietudes y valores de un artista, y transforman las calles en una galería de arte de luz», explicaron desde el equipo de la alcaldesa sobre un festival que apuesta por la realidad inmersiva a la que se está sumando últimamente con alegría la ciudad en materia cultural.

Hasta ahí nada que objetar, de hecho, en otros lugares, se aprovecha la cita (aquí se quiere celebrar en febrero de 2025) para organizar también toda una programación cultural completa.

Como digo, a priori, me parece una apuesta bonita, pero tengo algunas dudas sobre el proyecto. La fundamental es con cuánto presupuesto va a contar porque, desgraciadamente, no me serviría que se destinara un gran porcentaje de programación de Zaragoza Cultural en este festival teniendo en cuenta los recortes que ha habido a las ayudas o la drástica reducción de programación en citas como Música al raso. Estoy a favor de un festival como Zaragoza luce (sobre el papel, claro, luego hay que ver el desarrollo que no dudo que será brillante), pero también de que se sostenga el tejido cultural de la ciudad y no que se sostenga la cultura con dinero público pero sí que se facilite su desarrollo con los euros que son de todos (no lo olvidemos).

El otro anuncio de la alcaldesa Natalia Chueca me dejó un poco perplejo la verdad, la creación del premio de Cultura Ciudad de Zaragoza. Cuando me lo dijeron mis compañeros de municipal me quedé un poco bloqueado así que a continuación fui a buscar en qué consistía ese galardón y no me sacó de muchas dudas el anuncio que dice tal cual: «Tiene como principal objetivo reconocer la labor de personas físicas o jurídicas del mundo de la cultura de la capital y su entorno, fomentando tanto el talento local como su proyección nacional e internacional». Desconozco (creo que no se ha anunciado) si será un reconocimiento dotado económicamente, si habrá un jurado para deliberar, si será una elección directa del consistorio... Y sin querer ser un cenizo y mostrarme en contra de los reconocimientos, sinceramente, creo que la cultura en Zaragoza necesita de otros gestos y no de la creación de un premio que viendo lo anunciado sobre su objeto sospecho que recaerá en personalidades que poco necesitarán un premio como este.

Más allá de esto y de mis consideraciones personales, reconozco que fue una grata y bonita sorpresa ver que la cultura se colaba en el debate sobre el estado de la ciudad. Eso siempre es una buena noticia y creo que si se consiguiera el simple hecho de colocar la cultura en el debate de la sociedad tendríamos mucho ganado como seres humanos. Se tomaran luego las decisiones que se tomaran.