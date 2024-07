Lila Downs (actúa en Pirineos Sur): "Hablar de la muerte es complicado e incomoda, pero es necesario"

La cantante y compositora mexicana Lila Downs vuelve a España con gran entusiasmo y actuará este domingo a las 23.00 horas en el escenario natural de Lanuza del festival Pirineos Sur. Downs, una de las artistas más influyentes de América Latina, celebra 30 años de una carrera musical con la que ha cruzado fronteras y géneros, convirtiéndose en una embajadora de la diversidad cultural y la conciencia social. Con una voz única, ha fusionado la música tradicional mexicana con jazz, blues y sonidos indígenas, creando un estilo que resuena a nivel internacional.

-Actúa este domingo en Pirineos Sur. ¿Cómo conecta con el espíritu de este festival?

Estuve hace unos 12 o 15 años y me impactó mucho cuando fui la primera vez. Las culturas locales nos enseñan algo nuevo, convivir con el público y escoger en base a eso el repertorio.

-¿Cómo describiría al público español?

Es un público muy expresivo y potente, en el que uno se ve reflejado. Actualmente hay preocupaciones por la libertad de expresión. En el arte ha habido historias de censura, ataques y hasta muerte. Como artista con conciencia social, me toca pensar en estos temas, pero también hay un lado espiritual en la música que permite tocarlos sin ser tan explícitos, de una manera más profunda.

-¿Cómo va a ser el concierto en Pirineos Sur?

Será una oportunidad para festejar. He compuesto canciones sobre la comida de mi país, México, que siempre abren al público y generan alegría. También habrá momentos de reflexión. Estoy emocionada de cantar en un escenario que comparto con artistas como Mulatu Astatke, reflejados en el agua y la noche, en un lugar muy cercano a la naturaleza.

-Esta gira por España está siendo una segunda presentación de su último álbum, ‘La Sánchez’, ¿qué ha supuesto para su carrera?

Perdí a mi marido hace año y medio, algo que esperábamos desde hace tiempo. Hablar de la muerte es complicado y a todos les incomoda, pero es necesario. Hay belleza y alegría en liberar tus sentimientos. En el álbum, compuse temas que hablan de esa tristeza. Mis hijos se ponen tristes cuando escuchan esas canciones, pero es parte de la vida. Musicalmente, el álbum se aleja de mi pareja. Trabajé con un productor del norte, explorando la música norteña, un género dominado por hombres en mi país. Es un destino interesante y aunque me ha tocado estar sola, ahora lo digo con fuerza y alegría.

-Este año se cumple el décimo aniversario de su álbum ‘La Raíz’. ¿Aparecerán temas e este disco en el concierto?

Sí, hay varios temas en nuestro repertorio como Agua de rosas y La cumbia del mole. Espero que también podamos incluir alguno nuevo.

-En su último trabajo, ‘Tan bonita’, colabora con Niña Pastori y Sole Pastorutti, ¿cómo ha sido trabajar con ellas?

Ha sido muy lindo. Nos conocemos hace 10 años, estábamos criando a nuestros hijos y muy ocupadas con nuestras giras. Ahora hemos podido hacerlo y ojalá podamos coincidir para girar. Estoy agradecida porque somos muy parecidas en nuestra independencia y en volver a nuestras raíces.

-¿Qué recuerdos tiene de Aragón?

Canté en las Fiestas del Pilar y la vibra de la gente es hermosa, me recuerda a mi tierra. Es muy positiva y agradable.

-¿Prefiere algún género o le gusta experimentar?

El jazz siempre está presente como un tronco común. El flamenco también ha tomado un papel importante para mí, especialmente tras colaborar con Niña Pastori. Cantar flamenco es muy difícil y me abre nuevas áreas. Me encanta la música india y siempre es lindo venir a otros países y encontrarte con músicos que te sorprenden.

-En sus canciones, toca temas sociales y culturales. ¿Hay alguna cuestión que considere importante en el contexto social actual?

Es importante hablar de no juzgar por el color, la sexualidad o las costumbres. Dentro de la raíz pueden surgir actitudes etnocéntricas que son peligrosas. La música debe alimentarnos el cerebro, el alma y abrirnos el corazón para identificarnos con nuestra diversidad humana. Es todo lo contrario a lo que algunas personas utilizan para dividirnos.

-Con su música, es una embajadora de su tierra. ¿Cómo contribuye a la sociedad?

Creo que es importante para el arte, para mantenerte fresca y libre. Representar mi tierra es mostrar la belleza de nuestras tradiciones y la diversidad tan grande que tenemos. En México no solo hay mariachi, sino 69 idiomas y culturas. Es emocionante conocer esos sitios y plasmarlos en alguna narrativa, siempre es algo que el público recibe maravillosamente.

-Después de 30 años en la música, ¿qué proyectos tiene para el futuro?

Para mí, ahora es importante estar con mis hijos, pero también seguir con la música. Me interesa hacer jazz fusionado con mi música y estoy trabajando en proyectos interesantes con otros músicos. Quiero investigar géneros que no he podido explorar antes e invitar a grandes exponentes para fusionar influencias musicales.