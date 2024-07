Muere Cristina Remacha, la artista que necesitaba crear todo el rato

Espontánea como la que está segura de lo que le mueve, Cristina Remacha casi no dio tiempo a que se le preguntara porque ya tenía la respuesta en la boca: "¡Pintar una cosa copiándola es muy aburrido! Yo tengo que crear todo el rato". Era el año 2016 y estaba a punto de inaugurarse una gran exposición (la más importante de su carrera) sobre su obra en la Casa de los Morlanes, 'Momento, lugares que toman cuerpo'. La artista, viuda del locutor Paco Ortiz, falleció el pasado fin de semana a los 83 años de edad, dejando detrás una larga carrera artística con una clara apuesta por la belleza turbadora de sus retratos femeninos.

Ya en aquella exposición, Remacha incluía una obra antigua (en la muestra había un total de 40 piezas de reciente creación), el retrato de su padre, el escultor bilbilitano Pablo Remacha, del que ella siempre recordaba que fue su "maestro y profesor”. Fue él el que le introdujo en el mundo artístico y era algo que ella no dudaba en pregonar orgullosa. Se especializó en modelado y vaciado en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza con Joaquín Albareda y el escultor Francisco Bretón antes de estudiar forja precisamente con su padre.

Antídoto contra el aburrimiento

"Yo no puedo pintar si no es con algún sentimiento porque de otra manera es muy aburrido, coger y pintar por las buenas ¡no me gusta nada! Tiene que haber algo que te mueva a hacerlo. Lo primero que necesito para pintar es que haya algo que he sentido, puede ser incluso un olor o un aroma de una flor que me ha conmovido porque en algún otro momento he sentido ese olor de alguna manera pero también escucho un sonido, una música, y me digo '¿te acuerdas cuándo...?' Y eso es lo que te induce a pintar porque yo soy incapaz de ponerme delante de un lienzo sin tener nada en la mente”. Con esa frase, Remacha resumía perfectamente su filosofía con respecto a un arte en el que apostaba por el retrato femenino: "Me encanta pintarlos porque yo soy mujer y sé mis sentimientos. Normalmente las mujeres hemos pasado una evolución muy fuerte, muy dura y hay unos sentimientos especiales que nos hacen ir siempre a más de una manera determinada, que es lo trato de captar en estos rostros".

Hace dos años, Desirée Orús incluyó a Cristina Remacha en una exposición colectiva de la Casa de la mujer en la que se recordaba a las pintoras de los años 50 y 60 ya que, aunque entonces no tuvieron la visibilidad que merecían pese a sus méritos profesionales, sus pinturas y esculturas forman parte de la historia reciente del arte en Zaragoza y, por eso, se rescataron sus trabajos del fondo patrimonial del consistorio. Su última exposición se inauguró en junio de este mismo año en el Banco Santander. “Siempre intento que mi obra diga algo, que el que lo vea piense, '¿y esto qué es?' Aunque sea malo y no le guste pero que diga algo, que le remueva".