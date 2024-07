Patrimonio y música de vanguardia se dan cita en Letux en la segunda edición de Escenario Estepario

Del 19 al 20 de julio, Letux se convertirá en el escenario perfecto para disfrutar de una propuesta cultural única que pondrá el foco en la música, la naturaleza y el patrimonio durante un fin de semana inolvidable. El Festival Escenario Estepario regresa en su segunda edición con un cartel lleno de artistas de renombre como Alejandro y María Laura, Karmento, L-R, Ombligo, Pilar Almalé y Rosin de Palo, además de talleres, visitas guiadas y una variada oferta gastronómica. Sin duda, un plan perfecto para una escapada rápida este fin de semana a 70 kilómetros de Zaragoza.

Así, el municipio zaragozano de Letux, que cuenta con poco más de 300 habitantes, recibirá a locales y visitantes para compartir esta programación escénica fresca y variada, para todos los públicos. A través de las diversas actividades culturales, las personas asistentes descubrirán el valor patrimonial de este pueblo y recorrerán las estrechas arterias del casco urbano, sorprendiéndose con sus callejones sin salida y las casas de la época de la conquista islámica. Su rica historia, con restos arqueológicos de la población celtíbera de Bernama, fue durante siglos fue propiedad de los poderosos Marqueses de Lazán, donde queda uno de sus palacios. Precisamente, este edificio servirá como telón de fondo para los conciertos, que también recorrerán parajes naturales tan insólitos como los Ojos del Prado, unas surgencias de agua rodeadas de naturaleza. Ahora, todos estos atractivos se reconvierten en escenarios para así redescubrir su belleza patrimonial con una mirada nueva a través de la música.

Un viaje musical por diversos géneros

El programa musical del festival incluye artistas para todos los gustos. El viernes 19 por la noche los madrileños Ombligo serán los primeros en hacer sonar la música en la Plaza del Antiguo Frontón, localizada a los pies del conjunto señorial de los Marqueses de Lazán. El grupo, liderado por Ángel Cáceres y Anika Sobrino, nació en 2015 en los vagones del metro de Madrid y desde entonces viene desarrollando un imaginario musical rico y diverso que en esta ocasión defenderán en formato trío. Después, Los Pinchapiedra nos llevarán de viaje en el tiempo a la primera mitad del siglo pasado, en una sesión ejecutada íntegramente con gramófonos y discos de pizarra para hacer bailar a los asistentes al ritmo de mambo, swing o bolero.

Plaza del Antiguo frontón donde tendrán lugar los conciertos / Haiku

El sábado 20 el público se trasladará a uno de los escenarios más especiales de esta edición: los ‘Ojos del Prado’, unas surgencias de agua de manantial hacia la superficie. Allí, tendrá lugar un concierto en acústico del dúo peruano Alejando y María Laura. Las bucólicas voces de Alejandro Rivas y María Laura Bustamente actuarán en ese espacio natural como un bálsamo ante el frenesí de la vida con sus temas sencillos en apariencia y el mestizaje de ritmos indie y pop folclórico.

Al mediodía, el escenario elegido será la ribera del Aguasvivas, a la altura del parque municipal de Letux. Un entorno verde, rodeado de huertas y arboleda, con un telón de fondo excepcional: los restos de la fachada trasera de la Casa Palacio de los Marqueses de Lazán. Bajo la arboleda, a la fresca, será el turno del concierto de Rosin de Palo, uno de los grupos aragoneses con mayor proyección nacional gracias a una inclasificable propuesta que, con tan solo batería y contrabajo, seduce a propios y extraños.

Del patrimonio medioambiental pasamos a un espacio de gran valor cultural. El tercer escenario será la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. Bajo sus bóvedas y la atenta mirada de las imágenes religiosas sonarán las notas de la viola de gamba. Y es que el sábado por la tarde será el turno de la cantautora y violagambista zaragozana Pilar Almalé, que aprovechará la singular acústica de la iglesia para presentarnos en acústico una fusión de tradición y vanguardia, con interpretaciones de composiciones sefardíes y canciones contemporáneas.

Por la noche, a partir de las 21 horas, de vuelta en la Plaza del Antiguo Frontón podremos disfrutar de la magia de L-R, proyecto asturiano liderado por Leticia González y Rubén Bada, que mezcla la tradición musical de su tierra con el rock y el blues en el que, sin duda, es uno de los proyectos más personales de la escena musical española. Les seguirá Karmento, la manchega que nos conquistó los corazones con su canción ‘Quiero y Duelo’ en la edición de Benidorm Fest del pasado año 2023.

Para cerrar la noche, llegará la sesión colectiva de “¡Todas a la mesa!”, compuesta por los temas seleccionados en el taller de DJ realizado durante el festival y, a partir de las 2.30h, Rosin de Palo y Claudia Polo (Soul in the kitchen) crearán también una sesión conjunta. El festival se despedirá de su segunda edición invitando a dos de sus participantes a cocinar una sesión conjunta en formato back to back.

Experiencias y talleres para todos los públicos

Además de la programación musical, la Comarca ofrecerá varios talleres para jóvenes y mayores. El viernes y el sábado a las 18 horas tendrá lugar el taller de DJ con la bailarina y docente Violeta Fatás, una actividad intergeneracional donde se aprenderá a seleccionar y mezclar música que al día siguiente servirá de sesión conjunta para disfrutar entre todos bajo el nombre de ‘¡Todas a la mesa!’.

El sábado 20 de julio, arrancará con el taller ‘Recetario Estepario’, de 11 a 13.30 horas a cargo de la gastrónoma y divulgadora Claudia Polo, más conocida como ‘Soul in the kitchen’ en las redes sociales, que además tiene sus orígenes en la comarca. Esta actividad pretende crear un espacio en el que compartir conocimiento y establecer vínculos a través de la comida, reescribiendo un recetario colectivo de las recetas de siempre en las cocinas de hoy. Y es que, la conservación del patrimonio gastronómico de una localidad es esencial para el mantenimiento de una cultura viva. Esta actividad forma parte del proyecto 'Campo Abierto' financiado con los fondos europeos Erasmus+ y coordinado por Adecobel y Recreando Estudio.

También en el marco de este proyecto podremos disfrutar de Ajuar Colectivo, donde se mostrará el resultado del proyecto ‘Campo Abierto’ en el que se customizaron muebles con jóvenes de la comarca. Este punto se concebirá como un espacio de descanso y encuentro donde homenajear a “la fresca”, esa costumbre, más sencilla que antigua, de conversar sin más utilería que unas sillas bien dispuestas en corro, en compañía de las buenas gentes y la buena música. En ese mismo espacio contaremos el sábado a las 20h con el peluquero más famoso de la comarca (y de Tik Tok) David Izquierdo, conocido como @zurdo.lcr. Con él hablaremos de su experiencia en el extranjero, del futuro o de nuevos oficios.

Un viaje por el patrimonio natural y cultural de Letux

Además de la música y los talleres, el festival Escenario Estepario también ofrece la oportunidad de descubrir el rico patrimonio natural de Letux. El sábado, a modo de romería, a pie, en bici o en remolque, se llegará en grupo a los Ojos del Prado, donde se realizará una visita guiada para conocer la flora y fauna del entorno de ribera antes del concierto de Alejandro y María Laura. Acompañando a todos estos ingredientes, se contará también durante todo el festival con una variada oferta gastronómica que incluirá desde platos tradicionales y cocina popular como las "migas de pastor" a food trucks con propuestas más actuales.

El acceso a todas las actividades del festival es gratuito. Escenario Estepario es una iniciativa organizada y promovida por el servicio de Cultura y Turismo de la Comarca Campo de Belchite, con la colaboración del Ayuntamiento de Letux y la dirección artística de Born! Music, que surge como reivindicación a la raíz, no solo a la musical, sino al entorno rural y su valor patrimonial, así como la necesidad de su conservación y protección. Por esa razón, su sede es itinerante y cada año se celebra en un municipio diferente de los 15 que componen la Comarca Campo de Belchite. El objetivo principal de este encuentro es la puesta en valor de los monumentos y espacios naturales singulares del territorio, utilizando como medio la música; una música de raíz que ensalza y revisa el folclore, legado inmaterial de los pueblos.