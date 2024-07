Rocío Madrid: “En el teatro no hay lugar para trampas, es el talento del actor en su máxima expresión”

La actriz Rocío Madrid protagoniza junto a Jaume Casals ‘Lo nuestro estaba cantando’, un musical desenfadado que se presentará en el Teatro de las Esquinas este viernes y sábado a las 20.00 horas. La obra, que cuenta la historia de Joel y Daniela, una pareja que decide divorciarse después de haber discutido por todo, está basada en el texto de ‘El uno contra el otro’ de Ignasi Vidal, adaptado por Miguel Molina.

-Lleva casi cuatro años interpretando al personaje de Daniela ¿Qué le atrajo de este papel?

Interpretar a Daniela es un regalo para cualquier actriz. Tanto el personaje como la función te dejan pasar por muchos sitios a nivel interpretativo y anímico. Es un abanico muy amplio de emociones que puedes interpretar y la verdad es que disfruto mucho.

-¿Cómo es trabajar con Jaume Casals?

Es muy divertido, además somos los dos géminis y tenemos este punto de locura en el que siempre nos encontramos. Aunque no lo parezca, le saco 15 años y es refrescante poder trabajar con un actor joven que, además, está creciendo muchísimo porque tú también aprendes, es muy divertido la verdad.

-La obra es comedia, pero con giros dramáticos. ¿Cómo maneja estos cambios de tono en la interpretación?

Para un actor, es fascinante interpretar a un personaje que atraviesa diferentes estados de ánimo, desde el enfado hasta la risa, la borrachera y la diversión. Daniela también es madre, y la obra toca lo difícil que puede ser la maternidad. El personaje ya se trabajó mucho en los primeros ensayos y es maravilloso.

-Es una obra estilo ‘off Broadway’. ¿Cómo se adapta este al público español? ¿Qué diferencias tiene con los musicales convencionales?

Aunque en Broadway el nivel es otro, lo esencial es que el musical esté bien hecho y tenga buena calidad en dramaturgia, música e interpretación. ‘Lo nuestro estaba cantado’ lleva casi cuatro años en cartel porque está cuidado al detalle. No echas de menos una gran escenografía ni muchos bailarines, lo importante es que la historia atrape al público desde el principio.

-¿Cómo fue trabajar con Miguel Molina?

Seguimos existiendo gracias a él. Éramos amigos y siempre decía que algún día dirigiría y produciría un musical conmigo como protagonista. Es una historia un poco agridulce porque él murió y fue un proceso duro porque en los ensayos ya estaba enfermo, pero ver cómo realizaba su sueño fue muy especial. Siempre estaré agradecida porque gracias a él estamos aquí.

-Ha tenido una carrera muy diversa en televisión, teatro y música ¿Cómo se compara tu experiencia en cada uno de los medios? ¿Algún género que no haya probado y quiera?

De todos los medios, el teatro es lo que más me gusta. Nunca he hecho cine, pero es un medio muy cerrado y difícil de acceder. Cada uno tiene su camino, pero me quedo con el teatro sin duda.

-¿Qué retos y satisfacciones le da el teatro musical?

Cada día es diferente y es como un salto al vacío diario. La reacción del público nunca es igual, lo que hace que cada función sea única. En el teatro no hay lugar para trampas, es el talento del actor en su máxima expresión.

-¿Cuál es el papel más complejo que ha interpretado?

Este papel es el más complejo porque es un musical de una hora cuarenta en el que no paro de hablar, cantar y bailar. Es muy exigente a nivel de concentración. He hecho funciones complicadas, pero siempre éramos más compañeros, podías entrar a camerino, descansar, repasar el texto… Este es sin duda el más complejo.

-¿Cómo valora la situación actual del teatro en España?

El teatro tiene una verdad única porque no valen los nombres. Funciona por el boca a boca y la conexión directa con el público. Es la disciplina más auténtica y por eso me gusta tanto.

-Ha trabajado en numerosas producciones, ¿tiene algún proyecto futuro?

Hay un proyecto muy interesante para 2025 que se está comenzando a mover. No puedo hablar mucho, pero será en teatro y se hará en Barcelona, luego Madrid y después iremos de gira. También estaré en algún teatro musical y otros proyectos de televisión.